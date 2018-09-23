EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
فايد: نستهدف زيادة الحصة السوقية لبنك القاهرة إلى 6%
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:13 م
طارق فايد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طارق فايد: العمل بمكتب تمثيل بنك القاهرة بالإمارات خلال شهرين
بنك القاهرة: مليار جنيه محفظة شركة التأجير التمويلى في 3 شهور
بنك القاهرة: إطلاق الموبايل والإنترنت بانكنج العام المقبل
طارق فايد
سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن استراتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية للبنك الى 6% خلال 5 سنوات من إجمالى الميزانية.
واشار فايد الى أن الحصة السوقية للبنك حاليا بلغت 4%، موضحا أن هناك خطة للتوسع فى كل القطاعات، كما نخطط للتوسع الخارجى فى بعض الدول العربية وأفريقيا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا