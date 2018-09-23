طارق فايد



سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن استراتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية للبنك الى 6% خلال 5 سنوات من إجمالى الميزانية.



واشار فايد الى أن الحصة السوقية للبنك حاليا بلغت 4%، موضحا أن هناك خطة للتوسع فى كل القطاعات، كما نخطط للتوسع الخارجى فى بعض الدول العربية وأفريقيا.







