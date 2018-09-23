EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
طارق فايد: العمل بمكتب تمثيل بنك القاهرة بالإمارات خلال شهرين
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:12 م
طارق فايد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك القاهرة: مليار جنيه محفظة شركة التأجير التمويلى في 3 شهور
بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي
بنك القاهرة: إطلاق الموبايل والإنترنت بانكنج العام المقبل
150 مليار جنيه أصول بنك القاهرة
طارق فايد
سهير محمد وسيد بدر
أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن الانتهاء من الحصول على الموافقات الخاصة بمكتب تمثيل البنك بالإمارات، ومن المقرر بدء العمل خلال فترة من شهر إلى شهرين.
وقال فايد، خلال مؤتمر صحفى للبنك، لعرض النتائج المالية للعام 2018، اليوم الأحد، إن البنك حصل على رخصة من البنك المركزى المصرى والإماراتى.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يعمل من خلال تواجده فى الإمارات لجذب استثمارات لمصر وخلق فرص استثمارية أكبر.
بنك القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا