طارق فايد: العمل بمكتب تمثيل بنك القاهرة بالإمارات خلال شهرين

طارق فايد

سهير محمد وسيد بدر



أعلن طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، عن الانتهاء من الحصول على الموافقات الخاصة بمكتب تمثيل البنك بالإمارات، ومن المقرر بدء العمل خلال فترة من شهر إلى شهرين.



وقال فايد، خلال مؤتمر صحفى للبنك، لعرض النتائج المالية للعام 2018، اليوم الأحد، إن البنك حصل على رخصة من البنك المركزى المصرى والإماراتى.



وأشار إلى أن بنك القاهرة يعمل من خلال تواجده فى الإمارات لجذب استثمارات لمصر وخلق فرص استثمارية أكبر.