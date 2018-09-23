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سيــارات
«برادو» تعزز إيرادات تويوتا إيجيبت بقيمة 610 ملايين جنيه
الأحد 23 سبتمبر 2018 04:02 م
سيارة تويوتا برادو
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سيارة تويوتا برادو
أحمد شوقي
عزز طراز "برادو"، إيرادات شركة تويوتا إيجيبت بقيمة 610 ملايين جنيه، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بعد نجاحها في بيع 278 وحدة بمتوسط سعر 2.2 مليون جنيه للسيارة الواحدة.
وأوضحت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، أن أداء السيارة شهد حالة من التذبذب خلال الشهور السبعة الأولى من 2018، وسجلت 85 وحدة خلال يناير وارتفعت إلى 101 سيارة في فبراير، لكن المبيعات هوت إلى 13 وحدة فقط خلال مارس، ثم ارتفعت 3 وحدات فقط لتصل 16 وحدة في أبريل.
وخلال مايو الماضي باعت برادو 29 وحدة، ثم تراجعت إلى 20 سيارة فقط في يونيو، وإلى 14 وحدة خلال يوليو، لتبلغ المبيعات الإجمالية للسيارة 278 وحدة مقابل 791 وحدة خلال الشهور السبعة الأولى من 2017، بتراجع 513 سيارة، بنسبة انخفاض تقارب 65%.
ويذكر أن مبيعات برادو الإجمالية بلغت 1326 وحدة خلال العام الماضي، ولا يتوقع أن تصل لهذا المستوى خلال العام الجاري بسبب تذبذب المبيعات الشهرية لها.
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