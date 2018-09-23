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سيــارات
صور | أبو غالي موتورز تستعرض سوبارو Viziv-7 فى «أوتوماك فورميلا»
الأحد 23 سبتمبر 2018 03:40 م
سوبارو Viziv-7
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سوبارو Viziv-7
أحمد عوض
تستعد مجموعة أبو غالي موتورز -وكلاء سيارات سوبارو- لعرض أحدث تصميمات الصانع الياباني "Viziv-7" فى معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك فورميلا"، المقرر عقده فى الفترة من 26 حتى 30 سبتمبر الحالي.
وأكد تامر قطب، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانة بالشركة، أن شركته قررت الدفع بطراز "Viziv-7" على هامش فعاليات "أوتوماك فورميلا"، حرصًا على عرض أحدث تصميمات سوبارو بالسوق المحلية، ومعرفة مدى استعداد المستهلكين لاستقبال تلك التصميمات الحديثة، التي تتماشى مع التطور الصناعي الذي تشهده صناعة السيارات العالمية.
وأشار قطب، إلى أن شركات السيارات العالمية فى طريقها للتوسع فى إنتاج الطرازات ذات التصميمات الحديثة على مدار العشرة سنوات المقبلة.
يذكر أن الشركة اليابانية تحتفظ بكافة المعلومات الخاصة بمواصفات طرازها الجديد "Viziv-7" لحين البدء فى إنتاجها.
وأضاف أن "أبو غالى موتورز" ستشارك فى معرض أوتوماك فورميلا بطرازي سوبارو المتواجدين فعليًا في السوق، وهما "xv" و"امبيريزا"، التى حققت نموًا فى مبيعات العلامة اليابانية خلال العام الحالى.
يذكر أن مبيعات سوبارو شهدت ارتفاعًا بنسبة 95 % لتصل إلى 826 وحدة خلال السبعة أشهر اﻷولى من العام الحالي، مقابل 423 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى؛ وفقًا للاحصائيات الصادرة عن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات - أميك.
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