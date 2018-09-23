



المال- خاص

أعلنت شركة جوميا موقع التسويق الإلكتروني الرائد في مجال التجارة الإلكترونية، عن تعاونها مع أمان للخدمات المالية الرائدة في مجال التقسيط من أجل دعم مفهوم شراء المنتجات بالتقسيط لتنشيط حركة التجارة من جانب وتخفيف العبء عن المواطنين.حيث أصبح الحصول على المنتجات مقابل تسهيلات فى السداد السمة المميزة للكثيرين، لذلك تهدف جوميا من وراء هذه الخدمة إلى دعم عملائها ولذلك بتوفير باقة متميزة ومتنوعة من كل السلع والمنتجات المعروضة لدى جوميا حيث يمكن للعميل طلبها أونلاين.أتاحت جوميا خدمة التقسيط من خلال موقعها الإلكتروني بمجرد ضغط المستهلك على خيار "طلب تقسيط" واستكمال الأوراق المطلوبة ومن ثم الحصول على المنتج المراد شراؤه فى الوقت المناسب على أن يتم تحصيل أول قسط بعد شهرين من الشراء.وتتطلب الخدمة الجديدة استكمال مجموعة من الأوراق أبرزها توفير صورة بطاقة العميل وصورة بطاقة الضامن على أن تكون كلتا البطاقتين ساريتين وألا يقل سن أصحابهما عن 21 عاما ولا يزيد على 65 عاما مع نهاية مدة التقسيط، إيصال مرافق حديث ( كهرباء – غاز) على ألا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وأن يكون العنوان المدون بالإيصال نفس العنوان الذي تمت فيه الزيارة وموضح به قيمة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة أصبحت متاحة للعاملين في القطاعين العام والخاص، أصحاب المعاشات، أصحاب المهن الحرة، أصحاب الأملاك، أصحاب الودائع وشهادات الاستثمار".وتعقيبا على هذه المبادرة، قال المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر: "إن جوميا قد أطلقت هذه المبادرة تحت شعار " قسط دلوقتي وأدفع بعدين " بهدف المساهمة في توفير احتياجات العملاء بالتقسيط من خلال تعاقدها مع أمان خاصة وأن نظام التقسيط يعمل على تقريب الفجوة بين الدخل الشهري للمواطنين وإلتزاماتهم الحياتية من خلال منظومة ذكية للتقسيط تصل الى 36 شهرا، كما تساهم جوميا بالتعاون مع أمان في زيادة إعتماد المجتمع المصري على الدفع الإلكتروني كأداة للتعاملات المالية بدلًا من التعامل الكاش بما يدعم استراتيجية الدولة نحو التحول إلى المجتمع اللانقدى".من جانبه عبر المهندس حازم مغازى، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للخدمات المالية، عن سعادته البالغة لانضمام جوميا لقائمة شركاء شركة أمان، قائلا "هذا الاتفاق يأتي التزامًا من الشركات بنشر ثقافة التقسيط والمدفوعات الإلكترونية في المجتمع المصري، بجانب مساعدة المواطنين الراغبين في شراء احتياجاتهم المختلفة بأبسط طرق التقسيط وأيسرها بما يتناسب مع دخلهم وإمكانياتهم المادية".وتابع أن الشركة توسعت في نشاطها، حيث تم تفعيل خدمة التقسيط للتسهيل على العميل إجراءات الحصول على أى سلعة من خلال الفروع الكثيرة المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي تعد أكثر من 150 فرعا فى 15 محافظة.