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بنك القاهرة: مليار جنيه محفظة شركة التأجير التمويلى في 3 شهور
الأحد 23 سبتمبر 2018 02:06 م
بنك القاهرة
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سهير محمد وسيد بدر
أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن شركة التأجير التمويلى التابعة للبنك حققت نتائج إيجابية ملحوظة منذ تأسيسها فى مارس الماضى.
وقال فايد، خلال مؤتمر صحفى لعرض النتائج المالية للبنك، إن حجم محفظة الشركة وصل إلى مليار جنيه، مشيرًا إلى أنها حققت أرباحًا وفقًا للنتائج المالية فى نهاية يونيو الماضى، بعد 3 شهور من إطلاق نشاطها.
بنك القاهرة
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