بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي

ATM

سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي «ATM» جديدة، قبل نهاية العام الجارى، لتصل عدد الماكينات إلى 1000 ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار فايد، خلال مؤتمر صحفى -اليوم الأحد- للإعلان عن نتائج أعمال البنك العام المالي الماضي والنصف الأول من العام الجارى، إلى أن شبكة فروع البنك تبلغ 220 فرعًا، ووحدة مصرفية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.