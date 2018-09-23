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السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي

ATM
ATM
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ATM

سهير محمد وسيد بدر

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي «ATM» جديدة، قبل نهاية العام الجارى، لتصل عدد الماكينات إلى 1000 ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار فايد، خلال مؤتمر صحفى -اليوم الأحد- للإعلان عن نتائج أعمال البنك العام المالي الماضي والنصف الأول من العام الجارى، إلى أن شبكة فروع البنك تبلغ 220 فرعًا، ووحدة مصرفية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
بنك القاهرة
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