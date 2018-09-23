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بنـــوك
بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:59 م
ATM
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ATM
سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلي «ATM» جديدة، قبل نهاية العام الجارى، لتصل عدد الماكينات إلى 1000 ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.
وأشار فايد، خلال مؤتمر صحفى -اليوم الأحد- للإعلان عن نتائج أعمال البنك العام المالي الماضي والنصف الأول من العام الجارى، إلى أن شبكة فروع البنك تبلغ 220 فرعًا، ووحدة مصرفية موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.
بنك القاهرة
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