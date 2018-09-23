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بنـــوك
بنك القاهرة: إطلاق الموبايل والإنترنت بانكنج العام المقبل
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:58 م
طارق فايد
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سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يعتزم إطلاق الموبايل والإنترنت بانكنج، بداية العام المقبل.
جاء ذلك اليوم خلال إعلان البنك عن نتائج أعماله العام المالي المنتهى في ديسمبر الماضى، وكذلك نتائج أعمال البنك بمنتصف العام الجارى، اليوم الأحد.
وأشار إلى أن البنك يدرس التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة، إضافة إلى إمكانية استخدام البلوك شين لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التى تتماشي مع إستراتجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي، لما له من أثر على التوسع في الشمول المالي.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وأجرى مع شركة temenis العالمية تطويرًا للمنظومة الآلية، وذلك لتطوير أنظمة العمل وتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الالكترونية الحديثة والمبتكرة التى تتماشي مع المعايير المصرفية العالمية.
بنك القاهرة
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