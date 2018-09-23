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150 مليار جنيه أصول بنك القاهرة
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:50 م
بنك القاهرة
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بنك القاهرة يستهدف حصة سوقية 6% خلال 5 سنوات
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سهير محمد وسيد بدر
أكد طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، أن أصول البنك وصلت إلى 150 مليار جنيه، بحصة سوقية 3%.
وقال فايد، على هامش مؤتمر صحفى لعرض النتائج المالية للبنك، اليوم الأحد، أن "القاهرة" يمتلك شبكة فروع تصل إلى 220، ونحو 700 ماكينة صراف آلى، وقاعدة عملاء تصل إلى 2.1 مليون عميل.
وأشار إلى أن صافى أرباح البنك وصل إلى 1.2 مليار جنيه بعد خصم الضرائب.
بنك القاهرة
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