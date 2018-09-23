بنك القاهرة يؤسس قطاعًا للمعاملات المصرفية الدولية

طارق فايد رئيس بنك القاهرة

سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إنه منذ تسلم مهام الإدارة عمل على إعادة الهيكلة الداخلية للإدارات ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين وتدعيمها بالخبرات والكفاءات المصرفية.



وأوضح فايد، خلال مؤتمر صحفى لعرض النتائج المالية للبنك، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية.



وأضاف أن البنك بصدد تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء wealth management.



وأكد أن البنك يمتلك إستراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية بما يساهم فى تحقيق الشمول المالى، وضم شرائح عملاء جدد ويخطط البنك لافتتاح 25 فرعًا جديدًا، مطلع العام المقبل، ويسعى لإضافة من 20 إلى 25 فرعًا سنويًا.