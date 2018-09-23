EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة يؤسس قطاعًا للمعاملات المصرفية الدولية
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:45 م
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
رئيس بنك القاهرة عن الطرح فى البورصة : ندرس وضع السوق والتأثيرات الدولية لإختيار الوقت المناسب
50.5 مليار جنيه محفظة القروض ببنك القاهرة
بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلى بنهاية العام
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إنه منذ تسلم مهام الإدارة عمل على إعادة الهيكلة الداخلية للإدارات ورفع الكفاءة التشغيلية للعاملين وتدعيمها بالخبرات والكفاءات المصرفية.
وأوضح فايد، خلال مؤتمر صحفى لعرض النتائج المالية للبنك، اليوم الأحد، أنه تم إنشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية.
وأضاف أن البنك بصدد تقديم خدمات إدارة الثروات للعملاء wealth management.
وأكد أن البنك يمتلك إستراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية بما يساهم فى تحقيق الشمول المالى، وضم شرائح عملاء جدد ويخطط البنك لافتتاح 25 فرعًا جديدًا، مطلع العام المقبل، ويسعى لإضافة من 20 إلى 25 فرعًا سنويًا.
بنك القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا