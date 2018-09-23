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بنـــوك
بنك القاهرة يستهدف حصة سوقية 6% خلال 5 سنوات
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:44 م
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
أخر الأخبار
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن استرتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية الى 6% خلال 5 سنوات من اجمالى أصول القطاع المصرفى
أوضح فايد خلال مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، لعرض نتائج أعمال النصف الأول ، ان الحصة السوقية للبنك حاليا بلغت 4% بإجمالى أصول 155 مليار جنيه ، مشيرا ان هناك خطة للتوسع فى كل القطاعات كما نخطط للتوسع الخارجى فى بعض الدول العربية وافريقيا ، ومنها افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجارى وهيكلة ذراع البنك فى دولة أوغندا
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