طارق فايد رئيس بنك القاهرة



سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن استرتيجية عمل البنك تستهدف الوصول بالحصة السوقية الى 6% خلال 5 سنوات من اجمالى أصول القطاع المصرفى



أوضح فايد خلال مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، لعرض نتائج أعمال النصف الأول ، ان الحصة السوقية للبنك حاليا بلغت 4% بإجمالى أصول 155 مليار جنيه ، مشيرا ان هناك خطة للتوسع فى كل القطاعات كما نخطط للتوسع الخارجى فى بعض الدول العربية وافريقيا ، ومنها افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام الجارى وهيكلة ذراع البنك فى دولة أوغندا

