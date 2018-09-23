لوريال تناقش أبحاث أمراض فروة الرأس الخميس المقبل

شركة لوريال مصر

ياسمين فواز:



تعقد مجموعة لوريال المتخصصة في منتجات العناية بالشعر والبشرة الخميس المقبل، المؤتمر المتخصص فى مناقشة أحدث الأبحاث والمستجدات العلمية العالمية فى مجال صحة الشعر وأمراض فروة الرأس"Hair and Scalp" والذى يعقد للعام الثالث على التوالى تحت عنوان The Hair Summit”، بحضور كبار الخبراء وأطباء الجلدية من مصر والعالم.



يأتي ذلك في إطار اهتمام لوريال بأهمية البحث العلمى كركيزة أساسية فى سياسة الشركة، حيث تستثمر المجموعة في مجال الابتكار والبحث العلمى 870 مليون يورو لصقل مهارات شركائها في القطاع.



ويهدف الملتقى إلى نقل الخبرات العالمية ومناقشة آخر الأبحاث والمستجدات التي وصل إليها الطب فيما يخص مجال صحة الشعر وأمراض فروة الرأس.



ومن المقرر أن يتضمن الملتقى مجموعة من ورش العمل وحلقات نقاشية بين مجموعة من الأطباء ومتخصصين البحث العلمي.