رئيس بنك القاهرة عن الطرح فى البورصة : ندرس وضع السوق والتأثيرات الدولية لإختيار الوقت المناسب

بنك القاهرة





هناك اتفاق على بيع حتى 49% والنسبة النهائية لم تتحدد بعد



سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن إدارة البنك تعمل مع المالك والبنك المركزي بشكل قوي للطرح في البورصة.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي ، اليوم الأحد ، " نحن نرى وضع السوق في الوقت الحالي وكذلك التأثيرات من الأسواق الدولية لذلك

نحن نترقب الوقت المناسب للطرح في البورصة".

وأوضح أن هناك اتفاق لبيع حتى 49% من أسهم البنك لكن النسبة النهائية لم تتحدد بعد.

