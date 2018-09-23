أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

رئيس بنك القاهرة عن الطرح فى البورصة : ندرس وضع السوق والتأثيرات الدولية لإختيار الوقت المناسب

بنك القاهرة
بنك القاهرة
أخبار متعلقة
small-img
تفاصيل نتائج أعمال بنك القاهرة فى النصف الأول من 2018
small-img
بنك القاهرة يفتتح مكتب تمثيل فى الإمارات قبل نهاية 2018
small-img
بنك القاهرة يطلق الموبايل و الإنترنت البنكى مطلع 2019
بنك القاهرة



هناك اتفاق على بيع حتى 49% والنسبة النهائية لم تتحدد بعد

سهير محمد وسيد بدر

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن إدارة البنك تعمل مع المالك والبنك المركزي بشكل قوي للطرح في البورصة.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي ، اليوم الأحد ، " نحن نرى وضع السوق في الوقت الحالي وكذلك التأثيرات من الأسواق الدولية لذلك
نحن نترقب الوقت المناسب للطرح في البورصة".
وأوضح أن هناك اتفاق لبيع حتى 49% من أسهم البنك لكن النسبة النهائية لم تتحدد بعد.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا