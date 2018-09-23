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سيــارات
خريطة زمنية| أبرز المحطات التاريخية لمعرض أوتوماك – فورميلا
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:47 م
أوتوماك فورميلا
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خريطة زمنية| أبرز المحطات التاريخية لمعرض أوتوماك – فورميلا
خريطة زمنية| أبرز المحطات التاريخية لمعرض أوتوماك – فورميلا
خريطة زمنية| أبرز المحطات التاريخية لمعرض أوتوماك – فورميلا
خريطة زمنية| أبرز المحطات التاريخية لمعرض أوتوماك – فورميلا
أوتوماك فورميلا
شريف عيسى:
تنطلق الأربعاء المقبل، فاعليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات، خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الحالى.
ويعود تاريخ معارض السيارات فى مصر إلى عام 1991، عندما تم تنظيم معرض فورميلا بصفته أول معرض مختصص فى صناعة السيارات، ومكوناتها.
وعلى مدار 25 عامًا مرت صناعة معارض السيارات فى مصر بالعديد من المحطات التاريخية، والتى كان من بينها تحالف قطبى المعارض فى كيان واحد مشترك، قبل أن تتولى شركة جديدة مهام تنظيمه رسميا.
التقرير التالى يرصد أهم التغيرات والمحطات التاريخية لمعرض القاهرة الدولى للسيارات بمناسبة مرور 25 عامًا على إطلاقه:
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