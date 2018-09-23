50.5 مليار جنيه محفظة القروض ببنك القاهرة

طارق فايد رئيس بنك القاهرة



سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن اجمالي محفظة القروض حقق زيادة بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الحالى لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار بنهاية العام المالي الماضى المتتهى في ديسمبر مدعومة بالتوسع في مجالات الائتمان المختلفة.



واوضح أنه تمت زيادة محفظة الائتمان الى 24.2 مليار جنيه مقارنة 19.9 مليار بنسبة نمو 22% خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام.



كما بلغ التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة معدل نمو بنسبة 57% فى خلال النصف الأول من العام بزيادة 769 مليون جنيه.



كما نجح البنك في زيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بحوالي مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة نمو 45% حيث يستحوذ البنك على نسبة 25% من هذا النشاط بمحفظة تمويلية تبلغ 3.7 مليار جنيه بقاعدة عملاء تجاوزت 192 الف عميل.