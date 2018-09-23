بنك القاهرة يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلى بنهاية العام

بنك القاهرة 00



سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك يخطط لإضافة 300 ماكينة صراف آلى «ATM جديدة قبل نهاية العام الحالى ليصل عدد الماكينات إلى ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية.



وأشار خلال المؤتمر الصحفى اليوم للإعلان عن نتائج أعمال البنك العام المالي الماضي والنصف الأول من العام الحالى إلى أن شبكة فروع البنك تبلغ حاليا نحو 220 فرعا ووحدة مصرفية موزعة على جميع أنحاء الحمهورية.