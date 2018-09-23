تفاصيل نتائج أعمال بنك القاهرة فى النصف الأول من 2018

طارق فايد رئيس بنك القاهرة





سهير محمد وسيد بدر



الأرباح تقفز 45% الى 1.2 مليار جنيه بنهاية يونيو



50.5 مليار حجم محفظة القروض و 57% نموا فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة



4% حصة سوقية من أصول القطاع المصرفى



220 فرعا و 700 ماكينة صراف آلى و 2.1 مليون عميل



زيادة قروض التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيها بنهاية العام الجارى



اطلاق الموبايل والإنترنت البنكى مطلع 2019



تدشين مكتب تمثيل فى الإمارات قبل نهاية العام وهيكلة "القاهرة أوغندا"



افتتاح 25 فرعا جديدا بداية العام المقبل



2.7 مليار جنيها صافى الدخل من العائد خلال 6 أشهر





حقق بنك القاهرة قفزة غير مسبوقة فى المؤشرات المالية خلال النصف الاول من 2018، ليعزز مكانته فى السوق المصرفية، كأحد أكبر البنوك الرائدة فى مصر بحجم أصول 150 مليار جنيه وبحصة سوقية 4% وشبكة فروع تصل إلى نحو 220 فرعاً ووحدة مصرفية ونحو 700 ماكينة صارف آلى وقاعدة عملاء تصل الى 2.1 مليون عميل.



وأظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة خلال النصف الأول من عام 2018 ارتفاع الارباح قبل خصم الضرائب الى 2.2 مليار جنيه مقارنة بـ 1.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017 ، بينما ارتفع صافى الأرباح الى 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 827 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2017 (بلغت أرباح العام المالى المنتهى فى 31ديسمبر 2017 نحو 808 ملايين جنيه) محققةً عائدا على حقوق الملكية قدره 42%.



وإنطلاقا من استراتيجية بنك القاهرة المتكاملة الهادفة الى التوسع فى تمويل المشروعات كثيفة العمالة، وتمويل القطاعات التى تسهم فى خلق فرص تصديرية، بالإضافة الى تمويل المشروعات القومية والبنية التحتية، نجح البنك فى زيادة إجمالى محفظة القروض خلال الشهور الستة الأولى من 2018 بنسبة 13% لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية عام 2017، مدعومة بالتوسع فى مجالات الائتمان المختلفة مثل تمويل الشركات الكبرى وقد تميزت محفظتها بالتنوع حيث تم زيادة محفظة الائتمان من 19.9 مليار جنيه إلي 24.2 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الشهور الستة الأولى من 2018.



كما أظهرت المؤشرات المالية للبنك زيادة فى حجم القروض الموجهة للشركات المتوسطة والصغيرة خلال النصف الأول من 2018 بنحو 769 مليون جنيه بمعدل زيادة 57%،حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد القومى لقدرتها على تحقيق النمو وتوفير فرص العمل بما يتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى لتحقيق التنمية المستدامة، ويمتلك بنك القاهرة من الخبرات ما يؤهل للتفوق محلياً واقليمياً فى قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وقد نجح البنك فى زيادة حجم القروض متناهية الصغر بنحو مليار جنيه بمعدل زيادة 45% مقارنة بالفترة نفسها، ويحرص البنك على التوسع فى التمويل متناهى الصغر انطلاقاً من الريادة التى حققها بنك القاهرة فى هذا المجال والتى تمتد لأكثر من 16 عاماً ساهمت فى توفير نحو 700 الف فرصة عمل ومشروع انتاجى مستدام، حيث نستحوذ على 25% من هذا النشاط ، بمحفظة تمويل مباشرة تقدر بحوالى 3.7 مليار جنيه وقاعدة عملاء تتخطى 192 ألف عميل.



وفى هذا الإطار، نجح البنك فى تنويع محفظة قروض الشركات بالتوسع فى جميع القطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة حيث تم إضافة 14% لمحفظة عملاء البنك الجدد خلال الستة شهور الاولى من 2018 وخاصة التسهيلات الممنوحة للشركات بشكل تمويل مباشر لرأس المال العامل والالتزامات العرضية للعملاء لزيادة حجم التسهيلات، كما نجح فى زيادة عملاء جدد فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة بنحو25% وزيادة عدد عملاء المشروعات متناهية الصغر بنحو 25% وذلك خلال النصف الأول من عام 2018

كما تمكن البنك من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى وصل الى 17 الف عميل، حيث قام البنك بتمويل عدد 4131 قرضا بقيمة قروض مصدرة 375 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة نمو 41 % عن نهاية عام 2017 ويستهدف البنك الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن عام 2017



ومن جانبه قال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، ان هذه الطفرة غير المسبوقة فى المؤشرات المالية تتميز بكونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن توسع البنك فى كافة الانشطة المصرفية والتى تأتى نتاج الجهد غير المسبوق لجميع العاملين وتعكس وبشكل واضح مدى الجهد الكبير الذى تبذله البنوك القومية والقطاع المصرفى فى مساندة الإقتصاد المصري، كما تشير وبقوة لمدى كفاءة وقدرة تلك البنوك على تخطى كافة الصعوبات والعوائق للوصول لنتائج غير مسبوقة.

وأشار فايد الى إرتفاع صافى الدخل من العائد بنهاية النصف الأول من العام المالى 2018 ليصل إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه فى الفترة المقابلة بمعدل زيادة 24% نتيجة لزيادة حجم الأعمال، كما إرتفع معدل صافى العائد ليصل إلى 4.1% مقابل 3.5% مقارنة بالفترة نفسها، وارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات ليصل إلى 467 مليون مقابل 400 مليون بالفترة المقابلة بمعدل زيادة 17%.



وأوضح فايد أن بنك القاهرة يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية، بما يساهم فى تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد عَبر عدة محاور أهمها إعادة هيكلة وتطوير الفروع لسهولة الحصول على الخدمات بكفاءة عالية فى وقت قصير، حيث يخطط البنك لإفتتاح 25 فرعا جديدا مطلع العام المقبل كما يسعى البنك لإضافة من 20 إلى 25 فرعاً سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، الى جانب الوصول بعدد ماكينات الصارف الآلى لنحو 1000 ماكينة بنهاية العام الحالي.



وأضاف أن الخدمات البنكية الرقمية تأتى على رأس أولويات خطة البنك الإستراتيجية للعام الجاري، حيث يخطط بنك القاهرة لطرح الموبايل والانترنت بانكنج فى مطلع العام الجديد، كما ندرس حالياً التوسع فى تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة بالإضافة الى امكانية استخدام الـ Blockchain لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التى تتماشى مع استراتيجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفى لما له من أثر على التوسع فى الشمول المالي.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى أن خطة بنك القاهرة التوسعية لن تكون على المستوى المحلى فقط بل ستمتد الى التوسع الخارجى حيث إن البنك بصدد افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام من أجل توسيع نطاق الأعمال فى دولة الامارات العربية ودول الخليج، كما نعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.

