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سيـــاســة
طارق عادل: علاقات التعاون بين مصر والأردن قوية بكافة المجالات
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:27 م
وزارة الخارجية
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وزارة الخارجية
سمر السيد
أعلنت وزارة الخارجية، عن عقد طارق عادل، سفير مصر في الأردن، وبسمة النسور وزيرة الثقافة الأردنية، وفتحي البس رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل المعرض الدولي للكتاب بالأردن، في دورته الثامنة عشر خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2018، والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي لها، أن السفير طارق عادل أعرب في كلمته عن الترحيب بتلقي دعوة اتحاد الناشرين الأردنيين لمشاركة مصر كضيف شرف بفعاليات المعرض، مؤكداً على متانة وتشعب علاقات التعاون بين البلدين على كافة الأوجه والأصعدة، فضلاً عما تعكسه المشاركة المصرية من رغبة مشتركة لترجمة التوجيهات السديدة لدى قيادة البلدين بالعمل على تعزيز أواصر العلاقات الثقافية والشعبية، منها تعزيز التواصل الإنساني بين الشعبين من خلال الكتاب، كوسيلة مثلى لدعم الحوار بين الثقافتين.
وأكد على اهتمام مصر البالغ بالمشاركة كضيف شرف بالمعرض، ويأتي على رأس الوفد المصري المشارك معالي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور هيثم الحاج رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق المصرية، والدكتور سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، فضلاً عن نخبة من الكُتاب والمثقفين والفنانين المصريين المشاركين بفعاليات وندوات المعرض.
من جانبها، رحبت وزيرة الثقافة الأردنية بسمة النسور بضيوف المعرض من دور نشر عربية وعالمية، وبضيف الشرف مصر حاضنة الإبداع والفنون منذ القدم، والتي ترتبط بالأردن بعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية، الأمر الذي ينعكس باختيار مصر كضيف شرف بمعرض عمان الدولي للكتاب، الحدث الثقافي والفكري الأبرز في الأردن.
وأشار إلى أن اختيار مصر كضيف شرف للمعرض جاء كونها صاحبة الريادة في المنجز الثقافي والمعرفي، مضيفاً أنها صاحبة فضل لا يمكن تجاوزه في التأثير إبداعياً وحضارياً على أجيال متعاقبة من أبناء الأمة العربية، وأن المشاركة المصرية ستعد فرصة جيدة لتعزيز التفاعل بين النظراء في البلدين في جميع المجالات، تأليفاً ونشراً وتوزيعاً، وتبادل التجربة والخبرة، فضلاً عن تمكين النظراء من عقد اتفاقات تبادلية تخدم البلدين، وتمكين القارئ في الأردن من الاطلاع على ثمرة الإنتاج الثقافي المتميز في مصر.
وزارة الخارجية
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