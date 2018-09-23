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17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

بنك القاهرة يفتتح مكتب تمثيل فى الإمارات قبل نهاية 2018

طارق فايد
طارق فايد
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طارق فايد


سهير محمد وسيد بدر

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى طارق فايد ، أن خطة بنك القاهرة التوسعية لن تكون على المستوى المحلى فقط بل ستمتد الى التوسع الخارجى ، مشيرا الى إن البنك بصدد افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام من أجل توسيع نطاق الأعمال فى الدولة الشقيقة ودول الخليج.

أشار الى أن الإدارة تعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.

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