EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة يفتتح مكتب تمثيل فى الإمارات قبل نهاية 2018
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:19 م
طارق فايد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك القاهرة يطلق الموبايل و الإنترنت البنكى مطلع 2019
بنك القاهرة يطلق قطاع للمعاملات الدولية ويستعد لتدشين إدارة الثروات
طارق فايد : ارتفاع قروض بنك القاهرة الى 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018
أرباح بنك القاهرة تقفز 45% وتسجل 1.2 مليار جنيها فى النصف الأول من 2018
طارق فايد
سهير محمد وسيد بدر
قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى طارق فايد ، أن خطة بنك القاهرة التوسعية لن تكون على المستوى المحلى فقط بل ستمتد الى التوسع الخارجى ، مشيرا الى إن البنك بصدد افتتاح مكتب تمثيل فى دولة الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام من أجل توسيع نطاق الأعمال فى الدولة الشقيقة ودول الخليج.
أشار الى أن الإدارة تعمل على إعادة هيكلة بنك القاهرة الدولى فى أوغندا.
بنك القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا