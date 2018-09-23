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بنـــوك
بنك القاهرة يطلق الموبايل و الإنترنت البنكى مطلع 2019
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:13 م
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سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك يعتزم إطلاق منتج وخدمات الموبايل والانترنت البنكى في بداية العام القادم 2019 .
وأشار فايد خلال مؤتمر لعرض نتائج أعمال البنك ، اليوم الأحد ، الي أن بنك القاهرة يدرس التوسع في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة بالإضافة الي إمكانية استخدام البلوك تشين لتحسين الخدمات وغيرها من المنتجات التى تتماشي مع استراتجية البنك المركزى للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية علي مستوى القطاع المصرفي لما له من أثر علي التوسع في الشمول المالي.
لفت فايد الى أن البنك يعمل علي تطوير البنية التحتية التكنولوجية حيث قام بالتعاون مع شركة temenis العالمية لتطوير المنظومة الالية للنظام التكنولوجى الخاص ببنك القاهرة وذلك لتطوير انظمة العمل وتلبية متطلبات العملاء من خلال الخدمات الالكتراوتية الحديثة والمبتكرة التى تتماشي مع المعايير المصرفية العالمية.
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