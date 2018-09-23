تحالف ثنائى لتأسيس الصباح والمدنى للاستشارات القانونية

المال - خاص:



دشن تحالف مكون من مكتبى المحامي الشيخ مالك الحمود المالك الصباح ومكتب الدكتورة زهرة المدني للمحاماة والاستشارات القانونية عن الأوراق، مكتبا قانونيا بمسمى المكتب الدولي الصباح والمدني للاستشارات القانونية عن الأوراق المالية والاستثمار.



وأوضح بيان صحفى عن مكتب المدنى القانونى، أن الاتفاق بين الطرفين جاء برعاية الشيخة نوال الحمود المالك الصباح، وتهدف الشراكة إلى مساعدة جميع الشركات في القيام بجميع الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحول جميع الشركات العائلية إلى مؤسسية، والفصل بين الملكية والإدارة، وتطبيق كافة سياسات الحوكمة وتهيئة الشركات لتوفير أوضاعها القانونية وفقاً لمتطلبات شروط القيد في البورصات، وتشجيع القيد المزدوج بين بورصة مصر والبورصات العربية لفتح قنوات هامة للاستثمار المتبادل وزرع الثقة بين المتعاملين في أسواق المال العربية لوجود كيان قانوني يستطيع أن يحمي تعاملاتهم بالشكل المطلوب.



وسيختص المكتب الجديد بالعمل المستقبلى على تأسيس كبرى الشركات القابضة التي ترغب في الاستثمار في أسواق المال العربية، بجانب خدمة سوق المال سواء فى مصر أو الوطن العربى.



ويعتبر مكتب المدنى من مكاتب الاستشارات القانونية المؤسسة منذ عدة سنوات للعمل بمجال الاستشارات القانونية بسوق المال وطرح الشركات والتأسيس.

