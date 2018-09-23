مؤشر نيكى يقفز لأعلى مستوى فى أسبوع

نيكى



خالد بدر الدين



قفز مؤشر نيكى القياسى لأسعار أسهم كبرى الشركات اليابانية بأكثر من 3.1% خلال الأسبوع الماضى ليتجاوز 23 ألفا 864 نقطة فى بورصة طوكيو ليسجل أعلى مستوى منذ 23 يناير الماضى عندما صعد إلى حوالى 24 ألفا و 129 نقطة والذى كان أعلى مستوى منذ نوفمبر عام 1991.



وذكرت وكالة رويترز، أن مؤشر نيكى ارتفع لأعلى مستوى منذ حوالى 8 شهور بقيادة أسهم البنوك وشركات التأمين والسلع والشحن مع تفاؤل المستثمرين بأن الحرب التجارية الأمريكية الصينية لن يكون لها تأثير كبير على النمو العالمى كما توقعوا فى البداية.



وقال ناوكى فوجيوارا مدير صناديق استثمار بشركة شينكين لإدارة الأصول، إن المستثمرين فى بورصة طوكيو يركزون أكثر على الاقتصاد الأمريكى وتوقعات التضخم وباتوا أقل قلقا من تداعيات النزاع التجارى بين واشنطن وبكين، كما أنهم يترقبون الجولة الثانية من المباحثات التجارية بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية والمقررة غدا الاثنين.



وانتعشت أسعار شركات التأمين والبنوك اليابانية ومنها شركة داى إيشى للتأمين على الحياة التى قفزت أسعار أسهمها بحوالى 2.4% وشركة T&D هولدينج بأكثر من 2.6% ومجموعة سوميتومو ميتسوى المالية بأكثر من 1.2% ومجموعة ميتسوبيشى UFJ المالية بحوالى 0.9 %.



وكسبت أيضا أسعار أسهم شركة نيبون ستيل اند سوميتومو ميتال للمعادن الحديدية وغير الحديدية بأكثر من 1.5% وشركة JFE هولدينجز بحوالى 2.2% وشركة سوميتومو ميتال مايننج للتعدين بحوالى 2.7% وكذلك شركات الشحن ومنها كاواساكى كايزن للشحن بأكثر من 1.3% وميتسوى OSK لاينز للشحن بحوالى 2.5% وكوماتسو بأكثر من 3.2% وهيتاتشى لمعدات الإنشاءات بأكثر من 2.7%.