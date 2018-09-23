EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة يطلق قطاع للمعاملات الدولية ويستعد لتدشين إدارة الثروات
الأحد 23 سبتمبر 2018 01:08 م
الدولار وجني ثمار الإصلاح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك القاهرة يستهدف الوصول بقروض التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2018
طارق فايد : ارتفاع قروض بنك القاهرة الى 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018
أرباح بنك القاهرة تقفز 45% وتسجل 1.2 مليار جنيها فى النصف الأول من 2018
الدولار وجني ثمار الإصلاح
سهير محمد وسيد بدر
يستعد بنك القاهرة لإطلاق خدمات إدارة الثروة للعملاء wealth management ضمن استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية وتدشين خدمات مبتكرة للعملاء
أوضح طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن الإدارة التنفيذية للبنك عكفت فى الفترة الماضية على اعادة الهيكلة الداخلية للإدارات ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين وتدعيمها بالخبرات والكفاءات المصرفية
كشف خلال المؤتمر الصحفى لعرض النتائج المالية للبنك ، اليوم الأحد ، عن انشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية
واكد أن البنك يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية بما يساهم فى تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد ويخطط لإفتتاح 25 فرع جديد مطلع العام القادم ونسعى لإضافة من 20 الى 25 فرع سنوى
بنك القاهرة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا