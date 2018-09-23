بنك القاهرة يطلق قطاع للمعاملات الدولية ويستعد لتدشين إدارة الثروات

الدولار وجني ثمار الإصلاح





سهير محمد وسيد بدر



يستعد بنك القاهرة لإطلاق خدمات إدارة الثروة للعملاء wealth management ضمن استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية وتدشين خدمات مبتكرة للعملاء



أوضح طارق فايد رئيس بنك القاهرة أن الإدارة التنفيذية للبنك عكفت فى الفترة الماضية على اعادة الهيكلة الداخلية للإدارات ورفع الكفاءة التشغيلية لكافة العاملين وتدعيمها بالخبرات والكفاءات المصرفية



كشف خلال المؤتمر الصحفى لعرض النتائج المالية للبنك ، اليوم الأحد ، عن انشاء قطاع جديد للمعاملات المصرفية الدولية من أجل طرح حلول مصرفية مبتكرة للعملاء لإدارة السيولة والتدفقات النقدية وتمويل التجارة الخارجية



واكد أن البنك يمتلك استراتيجية طموحة تستهدف التوسع فى كافة القطاعات المصرفية بما يساهم فى تحقيق الشمول المالى وضم شرائح عملاء جدد ويخطط لإفتتاح 25 فرع جديد مطلع العام القادم ونسعى لإضافة من 20 الى 25 فرع سنوى

