EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة يستهدف الوصول بقروض التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2018
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:59 م
بنك القاهرة
أخر الأخبار
بنك القاهرة
سهير محمد وسيد بدر
تمكن بنك القاهرة من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى التابعة للبنك المركزى المصرى وصل الى 17 الف عميل.
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة فى مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، أن البنك قام بتمويل عدد 4131 قرضا بقيمة مصدرة 375 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة نمو 41 % عن نهاية عام 2017
أضاف أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن عام 2017
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا