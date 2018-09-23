بنك القاهرة يستهدف الوصول بقروض التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2018

بنك القاهرة





سهير محمد وسيد بدر



تمكن بنك القاهرة من الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.4 مليار جنيه بعدد عملاء مستفيدين من مبادرة التمويل العقارى التابعة للبنك المركزى المصرى وصل الى 17 الف عميل.



قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة فى مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، أن البنك قام بتمويل عدد 4131 قرضا بقيمة مصدرة 375 مليون جنيه خلال النصف الاول من عام 2018 بنسبة نمو 41 % عن نهاية عام 2017



أضاف أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة التمويل العقارى الى 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بنسبة نمو 90 % عن عام 2017

