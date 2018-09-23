منى عبدالباري:



مع التقاط البورصة المصرية أنفاسها بجلسة اليوم الأحد، اكتست جميع أسهم المؤشر الثلاثيني باللون الأخضر، حتى منتصف التعاملات، لتسجل صعودا يتراوح بين 1 و10%.



وبدأ السوق في التعافي بجلسة اليوم الأحد لترتفع المؤشرات بشكل جماعي، منذ المستهل وحتى منتصف التداولات، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 بنسبة 1.4% إلى مستوى 14281 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.34% إلى مستوى 685 نقطة، كما ربح مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61% إلى مستوى 1750 نقطة.



وشهدت أسهم المؤشر الثلاثيني ارتفاعات جماعية تصدرها أوراسكوم كونستراكشون بنسبة 10% إلى مستوى 140 جنيه، ثم أوراسكوم للاستثمار بنسبة مماثلة مرتفعا الى مستويات 0.58 جنيه، وذلك عقب إعلان الشركة اعتزامها الاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل للسكر.



كما ارتفع سهم إعمار مصر بنسبة 5.23%، كما ارتفع سهم المجموعة المالية هيرميس بنسبة 5.17% إلى مستوى 17.50 جنيه.

