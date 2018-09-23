موانئ بورسعيد تستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة الأحد

ميناء غرب بورسعيد

أمانى العزازي:



أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الأحد 9 سفن.



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات ومغادره 5 سفن ومتواجد علي الأرصفه 3 سفن ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 2 سفينة ومن المنتظر دخول 1 سفينة.



كما سجل الميناء دخول 2 سفينة بضائع عامه ومتواجد على الأرصفة 3 سفن .



وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.