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بنـــوك
طارق فايد : ارتفاع قروض بنك القاهرة الى 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:44 م
طارق فايد رئيس بنك القاهرة
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سهير محمد وسيد بدر
قال طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ان اجمالي محفظة القروض حققت زيادة بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضى المنتهى في ديسمبر مدعومة بالتوسع في مجالات الائتمان المختلفة
وأوضح فايد فى مؤتمر صحفى لعرض نتائج أعمال بنك القاهرة ، اليوم الأحد ، أنه تم زيادة محفظة الائتمان لقطاع الشركات الكبرى لتصل الى 24.2 مليار جنيه مقارنة 19.9 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الستة أشهر الاولي من العام الجارى ، كما نمت التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 57% خلال نفس الفترة بزيادة 769 مليون جنيه
أشار الى نجاح البنك في زيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بحوالي مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 45% حيث يستحوذ البنك علي نسبة 25% من هذا النشاط بمحفظة تمويلية تبلغ 3.7 مليار جنيه بقاعدة عملاء تحاوزت 192 الف عميل.
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