طارق فايد : ارتفاع قروض بنك القاهرة الى 50.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018

طارق فايد رئيس بنك القاهرة





سهير محمد وسيد بدر



قال طارق فايد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة ان اجمالي محفظة القروض حققت زيادة بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجارى لتسجل نحو 50.5 مليار جنيه مقابل 44.5 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضى المنتهى في ديسمبر مدعومة بالتوسع في مجالات الائتمان المختلفة



وأوضح فايد فى مؤتمر صحفى لعرض نتائج أعمال بنك القاهرة ، اليوم الأحد ، أنه تم زيادة محفظة الائتمان لقطاع الشركات الكبرى لتصل الى 24.2 مليار جنيه مقارنة 19.9 مليار جنيه بنسبة نمو 22% خلال الستة أشهر الاولي من العام الجارى ، كما نمت التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 57% خلال نفس الفترة بزيادة 769 مليون جنيه



أشار الى نجاح البنك في زيادة محفظة قروض المشروعات متناهية الصغر بحوالي مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة نمو 45% حيث يستحوذ البنك علي نسبة 25% من هذا النشاط بمحفظة تمويلية تبلغ 3.7 مليار جنيه بقاعدة عملاء تحاوزت 192 الف عميل.

