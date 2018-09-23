EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
أرباح بنك القاهرة تقفز 45% وتسجل 1.2 مليار جنيها فى النصف الأول من 2018
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:36 م
طارق فايد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك القاهرة يتفاوض على تمويلات خارجية
بنكا مصر والقاهرة يتعاقدان مع موديز لتطبيق معيار المحاسبة الجديد
طارق فايد
سهير محمد وسيد بدر
قفز صافى أرباح البنك القاهرة بنحو 45% فى النصف الأول من العام الجارى لتسجل 1.2 مليار جنيها بعد خصم الضرائب مقابل 827 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضى.
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة فى مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، أن أصول مصرفه سجلت 150 مليار جنيها بنهاية يونيو الماضى بحصة سوقية بلغت 4% من إجمالى أصول القطاع المصرفى المحلى
أشار فايد الى ان البنك يمتلك شبكة فروع 220 فرع ونحو 700 ماكينة صارف الى وقاعدة عملاء يصل الى 2.1 مليون عميل.
تولى طارق فايد رئاسة مجلس إدارة البنك فى سبتمبر 2017 ، وكان قبلها يشغل وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا