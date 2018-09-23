طارق فايد





سهير محمد وسيد بدر



قفز صافى أرباح البنك القاهرة بنحو 45% فى النصف الأول من العام الجارى لتسجل 1.2 مليار جنيها بعد خصم الضرائب مقابل 827 مليون عن الفترة ذاتها من العام الماضى.



قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة فى مؤتمر صحفى ، اليوم الأحد ، أن أصول مصرفه سجلت 150 مليار جنيها بنهاية يونيو الماضى بحصة سوقية بلغت 4% من إجمالى أصول القطاع المصرفى المحلى



أشار فايد الى ان البنك يمتلك شبكة فروع 220 فرع ونحو 700 ماكينة صارف الى وقاعدة عملاء يصل الى 2.1 مليون عميل.



تولى طارق فايد رئاسة مجلس إدارة البنك فى سبتمبر 2017 ، وكان قبلها يشغل وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الرقابة الميدانية



