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17.86 17.96 بنك الإسكندرية
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17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

ترامب يصدر أول وثيقة للأمن الإلكتروني في أمريكا‎

ترامب رئيس أمريكا
ترامب الرئيس الأمريكي
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محمود جمال وسمية كمال

قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات في غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد العام للغرف للصناعات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر منذ يومين وثيقة وطنية للأمن الالكتروني بهدف صد الهجمات والتهديدات الالكترونية على البلاد. 

وأوضح عبد المنعم، أن تطور أشكال التهديدات دفع إنجلترا إلى تشكيل وحدة من 2000 تقني للغرض ذاته، كما تعمل إسرائيل على تدريب الأطفال في المدارس على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 
أمريكا
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