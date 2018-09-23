ترامب يصدر أول وثيقة للأمن الإلكتروني في أمريكا‎

ترامب رئيس أمريكا

محمود جمال وسمية كمال



قال الدكتور عادل عبد المنعم، رئيس مجموعة أمن المعلومات في غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتحاد العام للغرف للصناعات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر منذ يومين وثيقة وطنية للأمن الالكتروني بهدف صد الهجمات والتهديدات الالكترونية على البلاد.



وأوضح عبد المنعم، أن تطور أشكال التهديدات دفع إنجلترا إلى تشكيل وحدة من 2000 تقني للغرض ذاته، كما تعمل إسرائيل على تدريب الأطفال في المدارس على أحدث التقنيات المستخدمة في مكافحة جرائم تقنية المعلومات.