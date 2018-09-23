بهاء حسن: 4 أضعاف زيادة فى عدد المشاركين بمسابقة أمن المعلومات‎

الأمن السيبرانى



محمود جمال وسمية كمال



كشف الدكتور بهاء حسن، رئيس شركه المستشارين العرب لحلول أمن المعلومات asc، عن زياده عدد المشاركين في مسابقه أمن المعلومات التي تنظمها شركته خلال العام الحالي على هامش المؤتمر السنوي لأمن المعلومات 4 أضعاف عن 2017.



وقال حسن خلال الجلسه الافتتاحيه للمؤتمر، إن فعاليات الدوره الثانيه من المؤتمر تستهدف تحديث انظمه الأمن السيبراني في العالم العربي ووضع استراتيجيه قوميه بالتزامن مع تطور الهجمات الالكترونيه التي تشهدها منطقه الشرق الاوسط.



وأكد أن المسابقه تستهدف تدريب الشباب على محاكاه الهجمات السيبراني من خلال تشكيل ١٧ فرقه تتكون كل واحدة من فرد إلى 5 أفراد ويحصل الفائز علي جائزة ماليه، كما يشهد العام الحالي إطلاق جائزه لدعم مدير التكنولوجيا في مجال أمن المعلومات وتقدم نحو ١٦ مشاركا وتصفيه العدد إلى ٩ بواسطه لجنه تضم خبراء دوليين ومحليين.