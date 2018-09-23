EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:11 م
البنزين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95
أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95
أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95
البنزين
عمر سالم:
رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 .
وأشار الكيميائى محمد على حسنين رئيس شركة أنربك خلال الاجتماع، أنه تم بنجاح الانتهاء من تنفيذ المشروع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتين 92-95 وجارى حالياً تجارب بدء التشغيل وسيؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركة بزيادة حوالى 700 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 219 مليون دولار ، وسيسهم في زيادة حصة الشركة من إجمالي الاستهلاك المحلى للبنزين من 11% إلى 5ر20% وزيادة إنتاج البوتاجاز ليصل إلى 38 ألف طن سنويا.
واستعرض خلال الاجتماع المشروعات الجارى تنفيذها مثل مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى للوحدات الإنتاجية وإعادة استخدامها مرة أخرى وفقاً لمعايير واشتراطات قوانين البيئة المصرية ، ومشروع وحدة معالجة غاز الهيدروجين (الميثناتور) ، ومشروع إنتاج وحدتى فصل الريفورمات والسلفولان للاستفادة من كمية الريفورمات الناتجة من المشروع الجديد لإنتاج البنزين بما يسهم في زيادة كميات إنتاج البنزين 95 المطابق للمواصفات العالمية .
وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة حالياً تهدف إلى الاستمرار في رفع كفاءة وتنفيذ وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلى والعمل على تقليل الاستيراد من الخارج وبالتوازى العمل على تعظيم القيمة المضافة ودعم الاقتصاد المصرى.
وأشار أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة إنتاج البنزين والبوتاجاز من خلال إنشاء وحدات جديدة أو من خلال مشروعات التكسير الهيدروجينى لتحويل المازوت ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز .
حضر اجتماع أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى المساهمين بالشركة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا