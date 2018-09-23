أنربك تنتهي من تنفيذ مشروع لإنتاج البنزين 92 – 95

البنزين

عمر سالم:



رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة الأسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2017/2018 .



وأشار الكيميائى محمد على حسنين رئيس شركة أنربك خلال الاجتماع، أنه تم بنجاح الانتهاء من تنفيذ المشروع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتين 92-95 وجارى حالياً تجارب بدء التشغيل وسيؤدى إلى مضاعفة إنتاج الشركة بزيادة حوالى 700 ألف طن سنوياً بتكلفة استثمارية 219 مليون دولار ، وسيسهم في زيادة حصة الشركة من إجمالي الاستهلاك المحلى للبنزين من 11% إلى 5ر20% وزيادة إنتاج البوتاجاز ليصل إلى 38 ألف طن سنويا.



واستعرض خلال الاجتماع المشروعات الجارى تنفيذها مثل مشروع معالجة وتدوير مياه الصرف الصناعى للوحدات الإنتاجية وإعادة استخدامها مرة أخرى وفقاً لمعايير واشتراطات قوانين البيئة المصرية ، ومشروع وحدة معالجة غاز الهيدروجين (الميثناتور) ، ومشروع إنتاج وحدتى فصل الريفورمات والسلفولان للاستفادة من كمية الريفورمات الناتجة من المشروع الجديد لإنتاج البنزين بما يسهم في زيادة كميات إنتاج البنزين 95 المطابق للمواصفات العالمية .



وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة حالياً تهدف إلى الاستمرار في رفع كفاءة وتنفيذ وحدات إنتاجية جديدة لزيادة الإنتاج المحلى من المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلى والعمل على تقليل الاستيراد من الخارج وبالتوازى العمل على تعظيم القيمة المضافة ودعم الاقتصاد المصرى.



وأشار أنه يتم حالياً تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة إنتاج البنزين والبوتاجاز من خلال إنشاء وحدات جديدة أو من خلال مشروعات التكسير الهيدروجينى لتحويل المازوت ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة مثل البنزين والسولار والبوتاجاز .



حضر اجتماع أعمال الجمعية المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة لشئون البترول والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى المساهمين بالشركة.

