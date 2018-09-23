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اتصالات وتكنولوجيا
شريف هاشم: حماية المعلومات أمانة يتوارثها الأجيال
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:02 م
شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
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شريف هاشم، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
محمود جمال وسمية كمال
قال الدكتور شريف هاشم، رئيس المركز المصرى للاستجابة للطوارئ الحاسب الآلى "سيرت" بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن حماية المعلومات هي أمانه يتوارثها الأجيال عبر مختلف العصور مع
ورده الهجمات والتهديدات الالكترونيه.
وأوضح هاشم أن وزاره الاتصالات تلعب دورا كبيرا في بناء قدرات الشباب على محاكاة الهجمات السيبراني بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الاكاديميه ومنظمات المجتمع المدني إذ استطاعت خلال الفتره من ٢٠٠٩ وحتي ٢٠١١ تدريب ٢٢٠ مهني بمشاركه ٣٨ جهه حكوميه وخاصه وتولي المرفق تمويل المشروع بالكامل.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للأمن السيبراني يعمل حاليا علي اطلاق مبادره قوميه تسعى إلى تأهيل الكوادر ورفع مهاراتهم في مجال أمن المعلومات بالتعاون مع القطاعات الحيويه.
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