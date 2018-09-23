وزير الاتصالات: 100 مليار دولار الإنفاق العالمى على أمن المعلومات 2020

عمرو طلعت وزير الاتصالات

محمود جمال وسمية كمال



توقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، نمو حجم الإنفاق العالمي على حلول أمن المعلومات "الأمن السيبراني" خلال ٢٠٢٠ إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا.



جاء ذلك على هامش الجلسه الافتتاحية من المؤتمر العربي الثاني الذي تنظمه شركه المستشارين العرب لأمن المعلومات على مدار يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر الحالى.



وقال طلعت إن مصر تأتي في المركز الرابع عشر من أصل 194 دولة في مجال حماية أمن المعلومات، كما انخفضت أيضا نسبة الاختراقات الأمنية خلال العام الحالي إلى ٢٪، موضحا أن مخاطر الأمن السيبراني عالمية ولا تقتصر على مصر فقط.



وأكد الوزير تطور مفهوم الإرهاب، حيث لم يعد يقتصر على الأعمال الدموية، بل يشمل أيضًا الإرهاب المعلوماتي، لذلك يجب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث التقنيات اللازمة لصد الهجمات الإلكترونية.



في سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الاتصالات قطعت شوطا كبيرا في خلق بيئة تشريعية، للحفاظ على أمن المعلومات الخاص بالمرافق الحيوية في الدولة، ومنها وضع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وجار العمل على إصدار لائحته التنفيذية، كما يجري العمل أيضا على سن قانون حماية البيانات الشخصية.