EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: 100 مليار دولار الإنفاق العالمى على أمن المعلومات 2020
الأحد 23 سبتمبر 2018 12:00 م
عمرو طلعت وزير الاتصالات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
طلعت والعصار يفتتحان المؤتمر العربي لأمن المعلومات.. غدا
انطلاق المؤتمر العربى لأمن المعلومات 23 سبتمبر المقبل
تنظيم الاتصالات: البلوك تشين تضاعف استثمارات أمن المعلومات عالميا
عمرو طلعت وزير الاتصالات
محمود جمال وسمية كمال
توقع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، نمو حجم الإنفاق العالمي على حلول أمن المعلومات "الأمن السيبراني" خلال ٢٠٢٠ إلى ١٠٠ مليار دولار سنويا.
جاء ذلك على هامش الجلسه الافتتاحية من المؤتمر العربي الثاني الذي تنظمه شركه المستشارين العرب لأمن المعلومات على مدار يومي ٢٣ و٢٤ سبتمبر الحالى.
وقال طلعت إن مصر تأتي في المركز الرابع عشر من أصل 194 دولة في مجال حماية أمن المعلومات، كما انخفضت أيضا نسبة الاختراقات الأمنية خلال العام الحالي إلى ٢٪، موضحا أن مخاطر الأمن السيبراني عالمية ولا تقتصر على مصر فقط.
وأكد الوزير تطور مفهوم الإرهاب، حيث لم يعد يقتصر على الأعمال الدموية، بل يشمل أيضًا الإرهاب المعلوماتي، لذلك يجب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية على أحدث التقنيات اللازمة لصد الهجمات الإلكترونية.
في سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الاتصالات قطعت شوطا كبيرا في خلق بيئة تشريعية، للحفاظ على أمن المعلومات الخاص بالمرافق الحيوية في الدولة، ومنها وضع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وجار العمل على إصدار لائحته التنفيذية، كما يجري العمل أيضا على سن قانون حماية البيانات الشخصية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا