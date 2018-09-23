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المجتمعات العمرانية تناشد مقدمى طلبات التقنين الإسراع بسداد رسوم الفحص
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:59 ص
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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المجتمعات العمرانية
بدور إبراهيم:
فى ضوء قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لكافة جهات الولاية بالتعامل مع طلبات التقنين المقدمة لكافة جهات الدولة الرسمية قبل نهاية المهلة التى كانت محددة لتلقى الطلبات فى 14 يونيو الماضى، وإصدار أذون رسوم الفحص الخاصة بها أكدت مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن مكاتب الهيئة بالمدن الجديدة تعمل على مدار الأسبوع الجارى على لإصدار اذون سداد رسوم الفحص لمقدمى تلك الطلبات.
وطالبت المصادر أصحاب الطلبات التى تنطبق عليها الشروط والمقدمة قبل نهاية المهلة بالإسراع بسداد رسوم الفحص قبل 27 سبتمبر الجارى، الخميس المقبل، لأنه بعد نهاية المهلة سيتم التعامل مع الطلبات التى لم تسدد عنها الرسوم باعتبارها غير جادة وسيتم إدراجها ضمن موجات الإزالة.
وأكدت المصادر أن هذا التوجه بالتعامل مع جميع الطلبات التى قدمت من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة هو تأكيد لمصداقية الدولة وحرصها على مصالح المواطنين.
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