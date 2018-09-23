تعرف على المناطق التى سيدخلها الغاز قريبا وتكلفة التوصيل

طارق الملا جديد

عمر سالم:



رأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل على مستوى الجمهورية.



وخلال اللقاء تم استعراض المناطق الجديدة التي سيدخلها الغاز خلال الشهر المقبل، والتي تشمل منطقة طناش بمحافظة الجيزة ومدينة مغاغا بالمنيا ومدينتى أبوكبير وفاقوس بمحافظة الشرقية، كما تم استعراض حجم تعاقدات المواطنين بعد الإعلان عن مبادرة وزارة البترول بتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين للتوصيل على مدة 6 سنوات بواقع 30 جنيها شهرياً على فاتورة الاستهلاك بدون فوائد، حيث بلغت خلال الشهرين الماضيين 150 ألف عميل.



وأوضح أنه جار حالياً تحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى لتشجيع مزيد من العملاء على التعاقد والاستفادة من هذه المبادرة في إطار التيسير على المواطنين، كما تم الإشارة إلى تعاقد 6 آلاف عميل بمشروع حى الأسمرات (1 ، 2 ) اعتباراً من بداية الشهر الحالي، وجار تنفيذ أعمال التركيبات والتحويل للعمل بالغاز الطبيعى.



وأكد الملا خلال الاجتماع على أهمية التركيز خلال الفترة القادمة على المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة للإسراع في معدلات التنفيذ، خاصة أن أعمال مد الشبكات الأرضية قد تم الانتهاء منها وفى انتظار تعاقد العملاء، ووجه وزير البترول الشركات العاملة في هذا المجال بالتيسير على المواطنين خلال أعمال التعاقد والإسراع في تنفيذ البرنامج وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة مع مراعاة تطبيق أقصى معدلات الأمن الصناعى والسلامة المهنية.



يذكر أن عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط فى عام 1981 وحتى الآن بلغ حوالى 9 ملايين وحدة سكنية.



حضر الاجتماع المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى ورئيس شركة بتروجت.

