الحبوب



وجدى المشد: تغيبر نمط الاستهلاكى لدى المواطن سيعمل على تفادى حدوث أزمات فى السلع الأساسية



أحمد اللاهونى



أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن مبادرة جديدة وهى توفير كميات كبيرة من سلعة المكرونة وتوريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية بأسعار مخفضة 10% مقارنة بالمتداولة بالأسواق لطرحها على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى إطار العمل على توفير السلع الأساسية للوزارة وتغيير نمط الاستهلاك لدى المواطنين باعتبار المكرونة سلعة إستراتيجية وستعمل على تقليل الضغط على شراء الأرز من المواطنين.



وقال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات اليوم، إن الغرفة لديها استعداد كبير فى توفير سلعة المكرونة بأجود المنتجات ونوعيات فاخرة، لتكون سلعة أساسية على بطاقات التموين مثل سلع الارز والزيت والسكر وان ذلك سيعمل على تفادى حدوث اى أزمات فى الارز وسيقلل الإقبال عليه،الأمر الذى سينعكس بشكل ايجابى فى توفير سلعة المكرونة للمواطنين بجانب الارز .



وأضاف " المشد" أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع من أجل العمل على إيجاد نمط استهلاكى جديد لدى المواطن لعدم الاقبال الكبير على سلع معينة طالما يوجد بدائل اخرى ،وهو الذى سيعمل على تفادى حدوث اى أزمات فى السلع الاساسية وكذلك توفير المكرونة بأسعار مخفضة،لافتا الى ان غرفة الحبوب وشعبة المكرونة بالغرفة اعلنتا عن دعمهما الكامل للحكومة فى توفير سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين لتكون أساسية بجانب سلعة الأرز.