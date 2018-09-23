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نقل وملاحة
بدء إجراءات التعاقد مع RATIP الفرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:43 ص
هشام عرفات وزير النقل 9
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هشام عرفات وزير النقل 9
مدحت إسماعيل
عملت «المال»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة القومية للأنفاق، استقرت بشكل نهائى على ترسية إدارة الخط الثالث للمترو لشركة «RATIP» الفرنسية، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً إعداد مسودة عقد الإدارة.
أضاف المصدر لـ«المال»، العقد الجارى إعداده تحدد فيه نصيب الدولة من إيرادات الخط، وآلية المحاسبة، فضلاً عن أنه يحدد نصيب الشركة الفرنسية من تكاليف الصيانة، وغيرها من الأمور التى يجرى تدقيقها مع «RATIP».
كانت وزارة النقل طلبت مع الشركة الفرنسية العام الماضى بإعداد دراسة عن آليات إدارة الخط الثالث للمترو، من ضمن المقترحات التى قدمتها الشركة توليها إدارة الخط مقابل جزء من الإيرادات سنويًا، أو تأسيس شركة مشتركة مع الهيئة، لافتاً إلى أنه قد يتم توقيع العقد نهاية أكتوبر المقبل.
لفت إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ستكتفى بادارة الخط الثانى «شبرا الخيمة ـ المنيب»، والأول « حلوان ـ المرج»، لافتاً إلى أن الشركة لن تستطيع إدارة الخطوط الثلاثة، لا سيما بعد اكتمال أعمال الخط الثالث.
أشارت إلى أن القومية للأنفاق تراهن على انتهاء شركات المقاولات من تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الرابعة فى الخط الثالث، الذى يمتد بطول 5.15 كم، ويشتمل على 4 محطات نفقية، وهى «هارون –هليوبوليس- ألف مسكن – نادى الشمس»، ومحطة علوية هى محطة النزهة، لتدخل ضمن عقد المحطات التى سيشملها عقد الإدارة.
فى سياق متصل، قال المصدر إن الهيئة القومية للأنفاق، ألغت خلال الفترة الماضية مناقصة إضافة سلالم متحركة للمحطات السطحية بالخط الثانى لمترو الأنفاق، بعد تقدم عرض وحيد من إحدى الشركات، لافتاً إلى أنه توجد ضرورة ملحة لقبول العرض، فى ظل إمكانية الطرح مرة أخرى، وتقدم أكثر من عرض للمفاضلة بينهم.
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