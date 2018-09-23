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نقل وملاحة
« قناة السويس» تجمد الاتفاق مع دانيلى الإيطالية على إنشاء مصنع حديد
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:43 ص
مهاب مميش
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مهاب مميش
نادية سلام
علمت «المال» أن إدارة هيئة قناة السويس ألغت مشروعها، الخاص بإقامة مصنع الحديد والصلب فى العين السخنة، مع الشركة الإيطالية «دانيلي»، على مساحة 572 ألف متر مربع، بعد تلقى اعتراضات من بين الجهات، من بينهم وزارة التجارة والصناعة على المشروع.
يذكر أن العام الماضى شهد توقيع مذكرة تفاهم مع عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «دانيلي« الإيطالية، لإنشاء مصنع حديد وصلب بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية، على الأرض المملوكة لهيئة قناة السويس، لصالح شركة قناة السويس للحديد والصلب تحت التأسيس بطاقة إنتاجية مليون و200 ألف طن حديد تسليح، أطوال ولفائف.
شملت المذكرة الاتفاق على المواصفات الفنية التى تقدمت بها الشركة، التى تمت مراجعتها من قبل هيئة قناة السويس والإقرار بالموصفات النهائية للمصنع، كما تتضمن مذكرة التفاهم قيام الشركة ببناء المصنع بنظام تسليم المفتاح، على أن تقوم هيئة قناة السويس باستخراج التراخيص اللازمة لأعمال الإنشاء وتشغيل المصنع، ومد أرض المصنع بخطوط الكهرباء، والمياه، والصرف، والغاز، طبقا للرسوم التنفيذية.
تعد الشركة الإيطالية ثان مستثمر أجنبى يتم إلغاء المشروع معه بعد توقيع شراكة بين الأمير وليد بن سعود بن مساعد بن عبدالعزيز «مؤسسة الخبرات السعودية « وهيئة قناة السويس السعودية، فى 18 أكتوبر 2016 لبناء مصنع للحديد والصلب بالسخنة.
ووفقا لمذكرة التفاهم تلتزم الشركة الإيطالية بإنشاء المصنع على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إنشاء خط درفلة - وهى إعادة تشكيل الحديد الخام لمنتج نهائي- بطاقة إنتاجية 600 ألف طن بعد 19 شهرا من بدء تشغيل المصنع، فيما تتضمن المرحلة الثانية، إنشاء مصنع الصهر والصب المستمر وخط الدرفلة الثانى بعد 7 أشهر من تنفيذ المرحلة الأولى، وبناء على طلب هيئة قناة السويس وافقت شركة DANILY على إدارة المصنع بالكامل لمدة 3 أعوام.
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