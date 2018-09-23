ارتفاع البورصة المصرية

مصطفى طلعت:



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعالمات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، وسط مشتريات للمستثمرين العرب.



وارتفعت مؤشر "egx30" الرئيسي 1.5% ليصل إلى 14299 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.29% ليسجل 684 نقطة، ومؤشر "egx100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.56% ليصل إلى 1750 نقطة.



يُذكر أن البورصة شهدت تراجعات قوية، الأسبوع الماضي، إذ انخفض المؤشر الثلاثيني 8% مسجلًا مستوى 14083 نقطة، مقابل 15308 نقاط لدى افتتاح تعاملات الأسبوع، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 8% إلى مستوى 683 نقطة.

