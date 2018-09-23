مدير إدارتها لـ«المال»:شركات قناة السويس تبدأ «تكريك النيل»

أعمال التكريك فى القناه



نادية سلام



قال المهندس ممدوح عبد العزيز، مدير إدارة الشركات بهيئة قناة السويس، إن الهيئة أسندت أعمال تكريك، بمنطقتى «نزلة بنى العوامر/بنى مزار» بطول 135 كيلو متر، ومنطقة الصف /القناطر الخيرية بطول 68 كيلو متر مكعب، إلى شركة القناة لأعمال الموانيء والمشروعات الكبرى – إحدى الشركات التابعة لهيئة القناة – لإزالة الاختناقات المتواجدة فى نهر النيل.



وأضاف أن ذلك يأتى تفعيلا لبروتوكول التعاون بين الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لاقتصادية منطقة القناة، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل فى يونيو الماضى، لتطوير المجارى الملاحية النهرية بنهر النيل لدعم حركة نقل البضائع بما يتناسب مع المواصفات العالمية، بما يتماشى مع خطة الهيئة لتقليل الضغط على الطرق البرية.



وأوضح - فى تصريحات لـ «المال» أن نواتج التكريك بالمنطقتين تصل إلى مليون ونصف متر مكعب، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه.



وأشار إلى أن «شركة القناة لأعمال الموانيء» دفعت بكراكتين «وصال» إلى مواقع مناطق التكريك، وتجهيزها انتظارا للبدء فى الأعمال المساحية للموقع، والمقرر أن تقوم بها الجامعة الكندية الأسبوع الجارى، بهدف تحديد مساحات التكريك الفعلية والأعماق والغواطس المطلوبة.



وكشف «عبد العزيز» عن تفاصيل الاتفاق، والتى تتضمن تصنيع وإلقاء المساعدات الملاحية (الشمندورات) المضيئة، وغير المضيئة والأبراج الملاحية الثابتة لتحديد المسارات الملاحية لـتأمين وتسيير حركة نهر النيل.



وأوضح أن هيئة القناة أسندت إلى أربع شركات من شركاتها التابعة، القناة للإنشاءات البحرية، والأعمال الهندسية البورسعيدية، وشركة التمساح لبناء السفن وشركة ترسانة السويس، مشروع تصنيع وإلقاء 500 شمندورة، لاستخدامها كمساعدات ملاحية للخط الملاحى القاهرة / أسوان، مشيرا إلى أنه جار توفير المهمات المكملة من الخارج لاستكمال أعمال التصنيع.



وقال إنه بعد استكمال عمليات التصنيع سيتم إلقائها فى المناطق التى سيتم تحديدها من قبل الهيئة العامة للنقل النهرى، بتكلفة تقديرية تصل إلى 37.5 مليون جنيه.



وأوضح أن بروتوكول التعاون مع وزارة النقل شمل تصنيع وحدات نهرية جديدة ولنشات، لاستخدامها فى الرقابة والتفتيش على الوحدات النهرية العاملة بنهر النيل وفروعه، بما يتناسب مع المواصفات الفنية القياسية لنهر النيل.



وقال إن الفريق مهاب مميش، قرر تحمل هيئة قناة السويس تكلفة بناء لنشين فايبر جلاس سريع، لزوم أعمال الرقابة النهرية، وتم إسناد العملية إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، بتكلفة مليون جنيه.



وتابع إن البروتوكول تتضمن رفع كفاءة الوحدات النهرية التابعة للهيئة العامة للنقل النهرى، لذلك تم إسناد صيانة خمس وحدات نهرية و«صال» إلى أسوان، إلى شركة «الأعمال الهندسية البورسعيدية».



كما تم تقديم المساعدات المطلوبة للهيئة العامة للنقل النهرى، طبقا لأولوياتها للعمل على تطوير المجرى الملاحى للنهر النيل، بجانب وضع وتطوير برامج لتأهيل الكوادر الفنية والاستعانة بالخبرات للمشاركة فى أعمال التفتيش والفحص ومراقبة الوحدات النهرية بالمجارى الملاحية.