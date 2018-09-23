EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
«المال» تنشر قائمة الطرق المرشحة لمنظومة النقل الذكى
الأحد 23 سبتمبر 2018 11:38 ص
الهيئة العامة للطرق والكبارى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات: إطلاق منظومة النقل الذكى على 20 طريقًا سريعًا
خريطة تطبيقات النقل الذكى فى 4 سنوات
تفعيل النقل الذكى على 18 طريقا رئيسية
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المال-خاص
تستهدف وزارة النقل، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة تطبيق منظومة النقل الذكى على الطرق والمحاور المرورية السريعة، لتبدأ المنظومة الجديدة 20 طريقاً.
بحسب قائمة الطرق التى حصلت عليها «المال»، فإن إجمالى أطوال 20 طريقًا تصل إلى 5926 كم، منها: «الدائرى حول القاهرة الكبرى بطول 108 كم، والقاهرة الإسكندرية الصحراوى 220 كم، وطريق القطامية العين السخنة بطول 110 كم»، و«القاهرة ـ الإسكندرية ـ بورسعيد بطول 195كم».
قال مصدر مطلع، إنه تم تقسيم الطرق إلى فئتين، الاولى أسبقية عاجلة وتستحوذ على 11 طريقاً، والثانية، تضم 9 طرق، لافتا إلى أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إحدى الجهات المشاركة فى التنفيذ، وتم فى الوقت الحالى طرح المشروع على عدد من الشركات العالمية المتخصصة، وفى انتظار تلق عروضها الفنية والمالية، لمعرفة نوعية الأجهزة والتكاليف المالية المطلوبة.
أشارت إلى أن المشروع يتطلب تكلفة عالية، فضلا عن تطلبه كفاءة فنية دقيقة، لتحقيق الهدف منه، موضحة أنه يجرى فى الوقت الحالى دراسة أكثر من آلية للتمويل، واختيار أفضلهم.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، عقد مطلع سبتمبر الجارى اجتماعًا موسعًا بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين، لمتابعة الإجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكي.
تعرف نظم النقل الذكية أنها تستخدم تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونات والاتصالات والتحكم؛ لمجابهة العديد من التحديات التى تواجه النقل البرى، منها تحسين مستويات السلامة والإنتاجية، والحركة العامة، وتوظيف التقنيات الحديثة فى إدارة وتطوير المرور، وشبكات الطرق والمواصلات، من خلال مراكز التشغيل والتحكم والدعم الفنى، والدفع والتحصيل الإلكترونى، إضافة إلى توحيد سياسة تسعير الخدمات، والدقة فى تسجيل المخالفات.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا