الكهرباء تتعاقد مع بصيرة لمعرفة مدى رضا المواطنين عنها

انقطاع الكهرباء

عمر سالم:



علمت "المال" من مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تعاقدت مع المركز المصري لبحوث الرأي "بصيرة".



وأضاف المصدر أن التعاقد يأتي من أجل قيام المركز ببحث رأي المواطنين على خدمة الكهرباء وأبرز الأزمات التى تواجه المواطن والآراء فى مستوي الخدمة والتعامل الخاص بالشركات مع الجمهور.



وأوضح أن الخطوة تأتي فى إطار تطوير القطاع والوصول لأكبر قدر من رضا المواطنين، ومن أجل بحث تلك المشاكل والعمل على حلها مستقبلا.



ويقوم المركز باستطلاع آراء المواطنين بشكل عامل فى جميع الخدمات وآرائهم فى الوزراء والمحافظين والسياسات الخارجية وغيرها.