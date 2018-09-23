تفاصيل خطة النقل لتنظيم نقل الركاب بين المحافظات وتقنين الميكروباص

إضراب مفتوح لسائقى السرفيس على طريق الإسماعيلية - القاهرة



مدحت إسماعيل



انتهت وزارة النقل خلال الأيام الماضية، من إعداد مخطط متكامل لشبكة خطوط نقل الركاب بالسيارات بين المدن وتقسيمها، بهدف تحسين منظومة نقل الركاب، وإحكام السيطرة على عشوائية النقل، وتقنين وضع الميكروباص فئة 14 راكبًا، والجهة التى تتولى الإشراف على الخدمة.



أشارت توصيات ومقترحات استشارى المخطط الذى حصلت عليها « المال»، إلى أن مجموعة من المقترحات الواجب تنفيذها، للنهوض بمنظومة النقل الجماعى بين المدن والمحافظات، جاء منها ضرورة تفعيل دور جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع الذى أصدر مجلس الوزراء نهاية أكتوبر 2017 قرارا بإنشائه، ويجرى حاليًا مناقشة قانون الجهاز بمجلس النواب.



أكدت التوصيات أن تفعيل الجهاز يقضى على تعدد الجهات المشرفة على منظومة النقل فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن 3 جهات تتولى حالياً الإشراف، هي: «وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكباري»، وزارة الداخلية ممثلة فى هيئة المررو، والمحافظات ممثلة فى المحليات».



من التوصيات أيضاً، إضافة ضرورة معالجة عدد من المشاكل التى تواجه شركات نقل الركاب التابعة لقطاع الأعمال العام، لا سيما أنها تستحوذ على جزء كبير من حصة نقل الركاب على الخطوط.



اقترح استشارى المخطط، تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى خدمات النقل الجماعى للركاب بين المدن، قيام الجهات الحكومية الحالية باجراء دراسات الجدوى اللازمة للخطوط الجديدة والحالية لتحديد تكاليف التشغيل والعوائد المتوقعة، لتوضيح الأمر أما المستثمرين، إلى جانب تخفيض أو إعفاء الشركات من الضرائب على تلك الاستثمارات، وإنشاء إدارة تختص بمراجعة وتحديث القوانين والقرارات واللوائح كل فترة زمنية.



كما اقترح ضرورة تشجيع كيانات كبيرة نسبيا لتقديم خدمات النقل الجماعى بين المحافظات، ووضع آلية محددة وواضحة ومرنة فى تطبيق تعريفة النقل طبقا لما يطرأ من تغيرات مختلفة سواء فى أسعار الوقود، وارتفاع تكاليف الشغيل السنوية، إضافة إلى توفير خدمات نقل عام لسكان المناطق النائية، بحد أدنى رحلة يومية مع إمكانية صرف تعويضات مالية مناسبة عن الخسائر المتوقعة للشركات الموفرة للخدمة. شملت مقترحات ومطالب النهوض بالمنظومة، تركز النقل الجماعى المنتظم لركاب الحافلات بين المدن على النقل بين عواصم المحافظات والمدن الرئيسية ولمسافات تزيد عن 50 كيلو متر، واقتصار خدمات سيارات الأجرة للعمل بين المدن والمحافظات الواحدة، أو بين القرى والمراكز التابعة، على أن تدرج السيارات تحت مظلة كيانات «جمعيات تعاونية أو وشركات».



لفت إلى أن هناك مقترحات يجب تنفيذها عقب تأسيس جهاز تنظيم النقل، وهى تتعلق بسياسات دعم خدمات النقل، على غرار الخدمات المنفذة فى بعض الدول الخارجية.



اقترح المخطط، إنشاء صندوق لسيارات وأتوبيسات النقل جماعى، بهدف توفير قروض ميسرة للمشغلين المؤهلين فعليًا لشراء وحدات النقل مع الإعلان عن حزمة خطوط جديدة، وقيام تطوير المحطات والجراجات والورش، طبقا لمعايير فنية عالية.



أشار المخطط إلى أن المشغلين الحاليين للنقل الجماعى بين المحافظات، 4 فئات، الأولى وهى شركات نقل الركاب التابعة لقطاع الأعمال العام، وهم 3 شركات «: «شرق الدلتا للنقل والسياحة، الصعيد للنقل والسياحة، غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة.



الفئة الثانية، شركة الاتحاد العربى للنقل البرى، والثالثة: شركات القطاع الخاص ويبلغ العامل منها فعلياً 15 شركة من إجمالى 22 شركة حصلت على تراخيص لمزاولة النشاط، الأخيرة، هم الأفراد القائمة على تشغيل سيارات 14 راكبًا.



أشار المخطط إلى أن كل من الفئات المذكورة سلفاً تعانى عددا من المشاكل، على صعيد شركات قطاع الأعمال العام، فهى تعانى من 5 معوقات، على رأسها صعوبة توافر الاستثمارات اللازمة لإحلال وتجديد اسطول الحافلات الحالية.



كما تعانى الشركات الحكومية تدنى حالة المعدات المتواجدة فى مختلف الورش مع صعوبة التطوير، فضلاً عن أنها تواجه بشكل مستمر الإلتزامات المالية التى تفرضها الدولة من فترة لأخرى، منها زيادة المرتبات والعلاوات والمكافآت الأمر الذى أدى إلى مضاعفة بند الأجور فى ميزانيات تلك الشركات ولم يقابله زيادة فى الإيرادات.



كما تعانى شركات قطاع الأعمال العام مشكلة، عدم وجود مرونة كافية لرفع تعريفة النقل، بما يتماشى مع تكاليف التشيغل، وتعرض تلك الشركات إلى منافسة كبيرة من القطاع الخاص فى الخدمات المقدمة.



ذكر أن منظومة سيارات 14 راكبًا، العاملة فى نقل الركاب بين الأقاليم «سرفيس أجرة«، تحولت فى الآونة الأخيرة إلى ظاهرة تعمل بشكل عشوائى يصعب الرقابة عليها، ومن ثم فأن يجب أن تدخل تحت مظلة تنظيمية سواء كانت جمعيات إنتاجية أو شركات مساهمة«، للقضاء على العشوائية وإحكام السيطرة على تعريفة النقل.



عن الوضع القائم حالياً لمنظومة النقل، أوضح مخطط وزارة النقل، أنها تعانى من تدنى فى الخدمة المقدمة للمواطنين، بسبب تعدد الأجهزة الحكومية المشرفة على قطاع النقل فى شكلة الحالي.



لفت إلى إن وزارة النقل حالياً تشارك فى إدارة المنظومة، ويخضع نشط النقل البرى على الطرق لإشراف الإدارة المركزية للنقل البرى بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل لبرى، فالهيئة هى الجهة المنوط بها منح التراخيص اللازمة لعمل الشركات على الطرق.



كشف المخطط عن أن تشغيل حافلات النقل بين المحافظات، على الطرق تتم حالياً من خلال مزايدة تطرحها هيئة الطرق على الشركات الخاصة، وفقاً لقانون 55 لسنة 1975، لافتاً إلى أن آلية التشغيل من خلال المزايدات، لم تخلق جوًا من التنافسية، بل كرست مبدأ الاحتكار.



ذكر أن هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، اكتشفت أن المزايدات كرست مبدأ الاحتكار، وأن الكيانات الكبيرة هى دائمًا تفوز بممارسة التشغيل، الأمر الذى نتج عنه كيانات أخرى تعمل خارج القانون، وأدى إلى ظاهرة العشوائية فى النقل.



أشار إلى أن هناك اقتراحات بشغيل 35 خطًا جديدًا، طرحها بآلية مختلفة لتحقيق توازن بين المشغلين بمختلف فئاتهم، موضحاً أن إجمالى عدد خطوط النقل الحالية للحافلات تبلغ 89 خطًا، وهى بحاجة لزيادة عدد الحافلات عليها.



لفت إلى أن هناك مشاكل تواجه الركاب فى المنظومة الحالية وتم رصدها ميدانيا، منها عدم توافر الحافلات بشكل كافى فى المناسبات الرسمية مثل الأعياد، فضلاً عن عدم انتظار الرحلات سواء فى مواعيد القيام أو الوصول، فضلاً عن ارتفاع التعريفة من شركة إلى أخرى، وعدم توافر مواقف رسمية ومحددة.



قال مصدر حكومى لـ«المال»، إن هشام عرفات وزير النقل، عقد اكثر من اجتماع خلال الفترة الماضية، لتحديد التوصيات التى سيتم البدء فى تنفيذها لحين إقرار مجلس النواب قانون جهاز تنظيم نقل الركاب، موضحاً أن مناقشة توصيات المخطط فى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.