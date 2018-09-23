خدمات ـ«ميرسك» و«أوشن إليانس» الجديدة تعظم نتائج أعمال بورسعيد لتداول الحاويات

ميرسك العالمي ينقل حاوياته بالسكة الحديد



أمانى العزازى



نجحت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، إحدى شركات القابضة للنقل البرى والبحرى، التابعة لوزارة قطاع الأعمال، فى جذب خدمات ملاحية جديدة لقائمة الخدمات الملاحية المتعاملة مع محطة حاويات الشركة بميناء غرب بورسعيد.

وقال اللواء جمال عز الدين، رئيس مجلس إدارة الشركة - فى حواره مع « المال» -إن محطة حاويات غرب بورسعيد استقبلت خدمة جديدة لتحالف «Ocean Alliance» المكون من خمسة خطوط ملاحية هى، «سى إم إيه سى جى إم كوسكو»، و«إيفرجرين ودابل أو سى إل» تسمى فونكس phonex بطاقة تداول 1500 حاوية فى الرحلة الواحدة بمعدل رحلة أسبوعيا، بجانب خدمة «بيكس pix» لنفس التحالف، والتى دخلت الخدمة منذ عامين بطاقة 1500 حاوية فى الرحلة، وبواقع رحلتين أسبوعيا.



وأضاف أن شركته استقبلت منذ أبريل الماضى خدمة « ريفير » التابعة للخط الملاحى ميرسك (صادر ووارد ) مما يدل على تحقيق التعاون والتكامل بين موانئ الهيئة الاقتصادية بشرق وغرب بورسعيد، وتنطلق الخدمتين من الصين إلى أوروبا مرورا بإيطاليا ومالطة وغرب بورسعيد.



ولفت إلى أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، استجاب لمطالب الشركة بتعميق المجرى الملاحى أمام رصيف الشركة، وتنفيذ دائرة الدوران، مما سمح باستقبال السفن العملاقه بغاطس 15,5 متر وبأطوال تصل إلى 370 مترا مما ساعد على جذب عملاء جدد، بجانب الحفاظ على الخطوط الملاحية الرئيسية المتعاملة مع المحطة، وزيادة قدراتها التنافسية.



ولفت إلى أن السياسة المرنة التى تنتهجها الشركة فى مفاوضاتها وتعاقداتها مع الخطوط الملاحية، وربط التخفيضات فى رسوم الخدمات بمعدلات التردد للسفن على المحطة، وتثبيت تعريفة تداول الحاويات لعامين متتاليين، باستثناء تحريك بسيط فى نوعية بعض الخدمات المقدمه للعملاء حافظ على قوائم العملاء الرئيسية والاحنفاظ بخدماتها دون انسحاب خدمة واحدة لميناء منافس.



وحول الموازنة الاستثمارية للشركة، أكد تخصيص 189 مليون جنيه، فى موازنة العام المالى الحالى (2018 /2019 ) بانخفاض 148 مليون جنيه، عن العام السابق (2017 / 2018) بهدف رفع كفاءة معدات وأوناش المحطة ,ضمن خطة الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية، وزيادة كفاءة التشغيل، والقدرة التنافسية بين محطات الحاويات المجاورة بالمنطقة.



وكشف عن استلام الشركة 10 جرارات موانىء، حمولة 65 طنا ماركة «MOL» بتكلفة استثمارية 948000 يورو، بالإضافة إلى 3 أوناش ساحة «Reach Staker» حمولة 45 طنا ماركة CVS-Ferrari، وشراء 4 شوكات حمولة 3 طن، وحضانة وميكروباص، ضمن خطة الشركة فى تجديد وإحلال وتطوير معدات التداول وشراء عربة إطفاء جديدة، ضمن مخطط تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية للعمليات داخل المحطة، وتحقيق أعلى مستوى من الأمن والسلامة بها.



وحول موقف التعاقدات والتوريدات الجديده للأوناش، أوضح «عز الدين» تعاقده على شراء رافع رصيف عملاق «sts» مقرر دخوله الخدمة فى مارس المقبل، بجانب التعاقد على توريد 6 أوناش ساحة عملاقة «rtg» مقرر استلامهم فى أبريل 2019.



وأضاف أن الشركة بصدد تأهيل ورفع كفاءة الساحات، وإنشاء أربعة إستاندات خاصة بحاويات الثلاجة، وتغذيتها الكهربية لزيادة سعة طاقة ساحة حاويات الثلاجات لتصل إلى 1000 حاوية، بهدف خدمة الصادر المصرى وبضائع «الريفير»،لافتا إلى الدعم المستمر الذى تتلقاه الشركة وخططها التوسعية من اللواء محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.



وكشف عن تجاوز إيرادات الشركة العام المالى الماضى مليار جنيه وتحقيق طفرة فى الأرباح تصل إلى 750 مليون جنيه.



وحول اتجاه وزارة قطاع الأعمال لطرح الشركات الحكومية بالبورصة، والتى تشمل شركات الحاويات بورسعيد ودمياط والإسكندرية، أكد أن دخول مساهمين من القطاع الخاص من ذوى الخبرات فى مجالس إدارات الشركات الحكومية يحدث حراكا فكريا ويؤدى إلى تحقيق الأهداف التوسعية للشركة بتوفير الملاءة المالية اللازمة لتنفيذها، مؤكدا أن التمويل غالبا مايقف عقبة أمام تنفيذ مشروعات تنموية عملاقة.

