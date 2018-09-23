«مشروعات السيسى» تنعش الاستثمار فى «فلنكات» السكك الحديدية

■ «سيجورات» تدرس مع «أوراسكوم» و«سامكريت» و«المقاولون العرب» إنشاء مصانع متنقلة



عصام عميرة:



أنعشت مشروعات السكك الحديدية الجديدة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية، فرص الاستثمار فى صناعة فلنكات السكك الحديدية اللازمة للأعمال الإنشائية لهذه المشروعات.



وتتأهب مصر لتنفيذ مشروع القطار السريع العلمين – العاصمة الإدارية، إلى جانب مشروع القطار المكهرب، بالإضافة إلى خطوط مترو الأنفاق الجديدة، مما دفع الشركة المصرية للمواسير «سيجوارت» لإنشاء مصنع فلنكات متنقل، مع تكتل من أربع شركات هى مصر للفوسفات، وأوراسكوم وسامكريت، والمقاولون العرب، بهدف سرعة إنتاج الفلنكات الخرسانية لتلبية احتياجات تلك المشروعات القومية.



وأشار فاروق هنداوى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة المواسير«سيجوارت» إلى أن شركته تخطط لتنفيذ المصانع المتنقلة للفلنكات بعد الانتهاء من دراسة الجدوى.



وأوضح أن المصنع الأول يستهدف خدمة خط فوسفات أبوطرطور، على أن يقام فى منطقة أبو طرطور – قنا، والمصنع الثانى يستهدف خدمة خط «العلمين /العين السخنة» ويوجد أكثر من اقتراح لإنشاء المصنع المتنقل، إذ تقترح أوراسكوم إقامته فى وادى النطرون، فيما اقترحت شركة «سامكريت» منطقة العلمين، وقدمت المقاولون العرب اقتراحا بإقامة المصنع فى العين السخنة- العاشر من رمضان، لافتا إلى أن تلك الشركات تمتلك أراض مناسبة فى هذه المناطق المقترحة.



وأشار إلى أن جميع التحالفات المتنافسة على مشروع القطار السريع أكتوبر- العين السخنة، قامت بزيارة مصنع الشركة الحديث الذى يتولى إنتاج الفلنكات، كاشفا عن وجود مباحثات مع تحالف «أوراسكوم» و«المقاولون العرب» ومجموعة القلعة، وشركة أبناء حسن علام ومجموعة «سامكريت»، أحد التحالفات المتنافسة على المشروع، لتولى مهام التوريد الفلنكات فى حال الفوز بالمناقصة.



وتقدر الطاقة الإنتاجية للشركتين العاملتين فى إنتاج الفلنكات، وهما سيجوارت والنيل للطرق، بنحو 6.9 مليون فلنكة فى حين أن احتياجات المشروعات الجديدة من الفلنكات تزيد عن 15 مليون فلنكة.



وقال «هنداوى» إن الفجوة بين العرض والطلب تصل إلى %54 من احتياجات السوق، حسب خطط التوسع المستقبلية.



وأوضح أن الشركتين تعملان على زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق، وتستهدف شركة النيل مضاعفة الطاقة الإنتاجية للشركة بإنشاء مصنع جديد سعة 720 ألف فلنكة فى العام، وتعمل «سيجورات» على مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 540 ألف فلنكة، بتشيد مصنع ينتج 300 ألف فلنكة، بدلًا من 240 ألف فلنكة حاليا.



وأضاف أن خطة إنشاء المشروعات القومية من السكك الحديدية تصل إلى 8889 كيلو متر، وتحتاج إلى 15 مليون فلنكة خرسانية بقيمة تقارب 14.7 مليار جنيه، حسب الخطة التوسعية لوزراة النقل، خلال السنوات الخمس المقبلة من عام 2019 - 2023. وكشف عن إبرام عقد تمهيدى لتوريد فلنكات خرسانية لخط السكك الحديدية المكهرب الذى تتولى تنفيذه شركة أوراسكوم للإنشاءات بطول 69 كيلو متر تحتاج إلى 240 ألف فلنكة بقيمة 168 مليون جنيه.



وتابع إن «سيجورات» أبرمت عقدا نهائياعلى توريد 37.7 ألف فلنكة خرسانية لإنشاء خط المترو من محطة جمال عبد الناصر حتى الزمالك. ولفت إلى أن شركته تتنافس على مناقصة توريد الفلنكات اللازمة لخط المترو، من محطة الملك الصالح إلى محطة 6 أكتوبر، بالتعاون مع شركة أوراسكوم، بهدف توريد 60 ألف فلنكة خرسانية تعادل قيمتها 49.5 مليون جنيه.



وأضاف أن هناك ثلاث مشروعات جار دراستها تحتاج إلى 2٫7 مليون فلنكة، بمساحة 1534 كيلو متر، لافتا إلى أن هذه الخطوط هى بضائع العلمين- أكتوبر، وخط إسكندرية – العلمين، وأبوطرطور سفاجا.



يشار إلى أن الشركة سجلت صافى خسارة مجمعة 638 مليون جنيه، منهم 115٫9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، ويبلغ رأس مال الشركة 2٫3 مليار جنيه، فيما تصل قيمة القروض المجمعة التى حصلت عليها من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 668 مليون جنيه.



وحققت الشركة مبيعات خلال العام المالى الماضى، سجلت 45٫2 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 49٫6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق به.

وتستحوذ الفلنكات على %72 من إنتاج الشركة، بقيمة 32٫7 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بـ41٫6 مليون جنيه خلال العام السابق له.

