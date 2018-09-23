«السكة الحديد » توافق على استغلال التذاكر والقطارات فى الحملات الاعلانية

شريف نبيه



■ رئيس مجلس MOT: نخطط لتطوير ورش ومخازن وأحواش الهيئة.. وطرح حزمة من الأراضى مطلع 2019



مدحت إسماعيل



قال إن الشركة قامت خلال الفترة الماضية بإجراء مباحثات «شفهية» مع عدد من وكالات الإعلان للتعرف على الأمور المطلوبة، والتأكد من رغبة تلك الوكالات الدخول مجال الإعلان على عربات السكة الحديد.



كشف عن أن MOT للاستثمار والمشروعات، تعكف حاليا على إعداد مخطط إستراتيجى الانتهاء منه آواخر العام الجارى، يتضمن آليات محددة استغلال «المبانى، والأحواش، والورش، والمخازن»، التابعة للهيئة، مضيفا سيتم مطلع العام المقبل عن أكبر طرح من الأراضى الفراغ المتاح استغلالها، وفقاً لأنشطة متعددة.



أشار إلى أنه يجرى إعداد مخطط آخر لآلية طرح الأكشاك والمشروعات الصغيرة، التى تنفذ على محطات، والأراضى الشريطة للسكة الحديد، موضحاً أن إنهاءه خلال شهر من الآن، وعليه طرح المواقع وفقاً لتصميمات ومساحة وعلامات محددة، فى إطار القضاء على العشوائية، وتمكين الشركة من استغلال المساحات بقدر أكبر مما عليه الآن.



قال إنه يوجد نحو 4000 عقد إيجار لمشروعات صغيرة ومتوسطة، والمخطط الجارى إعداده يستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال فترة صغيرة، موضحاً أنه يشمل تحديد حزمة من المواقع لإقامة فنادق نجمتين، بجوار محطات السكة الحديد، ليكون تصميم الفندق الواحد من 50 100 غرفة على أقصى تقدير.



أشار إلى أن هذه المجموعة من الفنادق تستقطب الوافدين من محافظة إلى أخرى، ولا يمتلك مكانا للمبيت، موضحاً أن هناك توقعات أن يلقى ذلك إقبالا كبيرًا من المواطنين، لا سيما أنها تكون بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أن الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع خلال الربع الأول من 2019.



وبحسب موقع الهيئة، فإن إجمالى عدد المحطات يصل إلى 705 رئيسية وفرعية ومتوسطة بواقع، 22 رئيسية، و59 مركزية، و60 متوسطة، و564 صغيرة.



كشف رئيس مجلس إدارة MOT للاستثمار والمشروعات، عن أن الاتفاق مع هيئة السكة الحديد على استكمال أعمال التشطيبات اللازمة فى مولى “رمسيس” بالقاهرة، وسيدى جابر بالإسكندرية، من خلال الشركة، فيما طرحت المحلات والمواقع على الشركات لاستغلالها.



أعلن نبيه عن أن الشركة انتهت من حصر فعلى ومكتبى لأملاك السكة الحديد فى 22 محافظة لمساحة 97 مليون متر، وتنفيذ رصد ميدانى، والخروج أنها مساحة تصل إلى 74 مليون متر، واستطاعت خلال الفترة المقبلة، من نقل ملكية تخصيص أراض تابعة للسكة الحديد لنحو 70 مليونًا فى 20 محافظة، وجارى استكمال أعمال الحصر الدقيقة.



شركة MOT للاستثمار والمشروعات، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتتولى إدارة الأصول غير التشغيلية للهيئة، لا سيما الأصول العقارية، وإجراء الدراسات الخاصة بإقامة مشروعات سكك حديدية جديدة، وتأسيسها منذ أكثر من 10 أعوام، وتولت خلال الفترة الماضية الاستغلال الإعلانى لمرفق مترو الأنفاق.



كشف نبيه، عن أن شركته رفعت قيمة التعاقدات مع مجموعة إعلام المصريين 1.550 مليار جنيه، بدلاً من تعاقدات بقيمة 1.350 مليار، للاستغلال الإعلانى فى مترو الأنفاق، ونفس القيمة لعقد الاستغلال الإعلانى للسكة الحديد، عبر إضافة مواقع جديدة لأعلام المصريين، لمدة 10 أعوام.



ذكر أن هناك تنسيق كبير يجرى بين MOT، وهيئة السكة الحديد، لزيادة موارد الهيئة من خلال الاستغلال الأمثل للملاك، موضحاً أن الشركة حققت فى قطاع الاستثمار العقارى خلال 2016 ـ2017، تعاقدات بقيمة 1.593 مليار جنيه، مقارنة بما حققته الشركة منذ إنشائها فى 2004 حتى 2015، بإجمالى 150 مليون جنيه، بلغ إجمالى الإيراد خلال 2016/2017 مبلغ 496 مليون جنيه مقابل 92 مليون جنيه خلال العام المالى 2015، وبنسبة نمو قدرها %440ٌ .

أشار الى أنه مستهدف نهاية 2018، مضاعفة حجم التعاقدات والإيرادات بسنة %100، لافتاً إلى أن وزير النقل وجه بضرورة زيادة أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة، لتوفير الأموال الكافية لتطوير السكة الحديد.



تسعى وزارة النقل لتنفيذ برنامج لتطوير السكة الحديد بقيمة 56 مليار جنيه، يتضمن شراء 300 جرار، وشراء 1300 عربة سكة حديد، فضلا عن تحديث البنية الأساسية، وينفذ البرنامج من خلال قروض ميسرة من مؤسسات تمويل خارجية، والشركات الموردة للجرارات والعربات الجديدة.



قال نبيه إن التعاقد خلال الفترة المقبلة مع إحدى الشركات التكنولوجية لميكنة جميع الأعمال بـ«MOT»، موضحاً أن أعمال الشركة بها نظام عمل تكنولوجى، لكن المكينة تستهدف مواكبة الخطط المستقبلبة، موضحاً أن هناك مفاوضات تجرى لإقامة مراكز طبية من خلال أنظمة الشراكة المختلفة.



ردًا على اتجاه وزارة النقل طرح شركات تابعة لها فى البورصة، قال نبيه إن الأجواء مناسبة لطرح الشركة فى سوق المال، لا سيما أن مركزها المالى جيد، نجحت خلال الفترة الماضية فى استغلال جزء كبير من أصول السكة الحديد، مشيراً إلى أنه لم يصدر بشكل رسمى تكليف بدراسة طرح الشركة فى الوقت الحالى.



أعلن عن استعداد شركته المشاركة فى برنامج استغلال أصول الدولة سواء التابعة لقطاع الأعمال العام، أو لجهات أخرى، لافتاً إلى MOT، أصحبت حاليا من الكيانات ذات الخبرة الكبيرة فى إدارة الأصول، وفى استطاعتها مشاركة الجهات الحكومية لتقديم تجربتها فى إقامة شراكات مع القطاع الخاص فى مجالات الاستثمار العقارى واللوجيستى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال الإعلانات.



حصلت شركة MOT للاستثمار والمشروعات التابعة لهيئة السكة الحديد، على موافقة مبدئية من الهيئة لوضع «إعلانات» على جميع فئات التذاكر، وأجسام قطارات الهيئة باستثناء قطارات «VIP»، بحسب تصريحات شريف نبيه رئيس مجلس إدارة الشركة.



أضاف نبيه فى حواره مع «المال»، أن الشركة تبدأ خلال الأيام المقبلة التفاوض مع وكالات الإعلان لتوقيع إتفاق الإعلان على أجسام قطارات الهيئة، وجميع فئات التذاكر بمختلف أنواعها، موضحاً أن هناك توجيهات من وزير النقل للتوسع فى آلية استغلال المرفق لتحقيق إيرادات تمكن الهيئة من تنفيذ إستراتيجية التطوير المستقبلية.