رسوم الانتفاع تهوى بعدد السفن السياحية فى بورسعيد إلى 10 فقط منذ 2017

ميناء الإسكندرية يستقبل 406 سياح على متن الباخرة المالطية فوياجير



أمانى العزازى



تراجعت حركة السفن السياحية الوافدة لميناء بورسعيد السياحى، بداية يناير 2017 حتى الآن، إلى 10 سفن فقط، إضافة إلى توقف منظمى «رالى اليخوت»، عن إدراج الموانئ ضمن محطاته بشكل نهائى، بحسب تقرير حصلت عليه «المال».



وأرجعت مصادر انخفاض أعداد السفن السياحية، إلى القرارات الأخيرة الصادرة من وزارة النقل، والمتعلقة برفع تعريفة الخدمات فى الموانئ، ومقابل حق الانتفاع بالأنشطة، الأمر الذى أدى إلى عدول عدد كبير من الشركات والاتحادات السياحية العالمية عن استبعاد الموانئ السياحية كمحطات للركاب، واستبدالها بموانئ حوض البحر المتوسط.



إلى ذلك، قال إيهاب فتحى، مدير الخط الملاحى الإيطالي ـ إم إس سى - إن معدلات تردد السفن على الموانئ السياحية تراجعت بنسبة تتجاوز %80 منذ عام 2011، رغم أنه من أكبر الخطوط الملاحية جذبًا للسياحة.



من جانبه أشار محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة فيلكس للملاحة وخبير سياحة اليخوت، إلى خروج الموانئ المصرية من خريطة السياحة، بعد فقدانها سائحى دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، كونهم يفضلون سياحة البواخر.



وذكر أنه تم الاقتصار على تقديم خدمة بعض اليخوت الخاصة الصغيرة التى تتردد بشكل غير منتظم على الموانئ المصرية، وهى أيضًا شهدت تراجعًا بمعدلات التردد بنسبة %80.



وقال نجيب إن الوكيل السياحى يواجه إجراءات معقدة عند دخول السفن الموانئ المصرية، الأمر الذى يتطلب قيام وزارتى النقل والسياحة بصدور حزمة من التيسيرات، منها إلغاء ازدواجية تحصيل الرسوم، إلى جانب الاكتفاء بختم جواز السائح مرة واحدة، بدلاً من تكرار نفس الإجراء بكل ميناء.



فى سياق متصل، أكد محمد ثناء، مدير شركة فيلكس، إن الاتحادات الأجنبية المنظمة لرالى اليخوت السياحية استبعدت الموانئ المصرية من مسارات ـ الرالى ـ واستبدلتها بموانئ فى شرق البحر المتوسط، بسبب الإجراءات المعقدة فى استقبال السفن السياحية واليخوت بالموانئ، وقرارات وزارة النقل التى ضاعفت قيمة الرسوم.



ولفت إلى رسوم عبور اليخت السياحى عبر قناة السويس تقدر فى الوقت الحالى بنحو 500 دولار، إضافة إلى دفع 800 دولار رسوم تصريح سفر من موانئ بورسعيد، والتى كانت لا تتجاوز 300 دولار قبل صدور القرارات 488 و800 فيما ارتفعت رسوم «المفرقعات« من 100 جنيه إلى 300 جنيه.



على صعيد مواز، طالب محمد رضوان المدير التجارى بشركة ورمس للملاحة وزارة النقل إعادة النظر فى رسوم الموانئ التى أصبحت مرتفعة جدًا بعد صدور القرار 488 و800 الموانئ، ورقم 54 لسنة 2007، بفرض رسم جنيهين عن كل قادم أو مغادر للبلاد تحت مسمى رسم أنفلونزا الطيور، رغم اختفاء المرض.



وطالب محمد الكحكى، مدير السياحة بإحدى الشركات الملاحية، بتطوير أرصفة الركاب بالموانئ السياحية وخاصة أرصفه ميناء غرب بورسعيد، وتغيير أسلوب التعامل مع المراكب السياحية وكأنها مراكب بضائع.



فى سياق متصل، كشف أحد ملاك السفن السياحية المترددة على موانئ البحر الأحمر، عن ارتفاع الرسوم المحصلة فى ميناءى «السخنة« إلى القاهرة، و«سفاجـا» إلى الأقصر لنحو 19700 دولار للرحلة الواحدة.



وكان شرين النجار، عضو غرفة الملاحة الدولية، قد قال فى تصريحات سابقة، إن صدور القرار 488 لسنة 2015، والذى ضاعف رسوم الموانئ، أطاح بجهود تحفيز مشغلى السفن السياحية لوضع بعض الموانئ على جدول رحلات تلك الخطوط.