فاروس يوصي بشراء 12 سهما اليوم الأحد

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منى عبدالباري



أوصى بنك استثمار فاروس بالشراء في 12 سهما من الأسهم القيادية بجلسة اليوم الأحد، في قطاعات مختلفة، مشيرا في ورقة بحثية صدرت اليوم إلى إن أسعار هذه الأسهم حاليا تعد جاذبة للشراء.



وقال فاروس إنه يوصي ببناء مراكز شرائية في الأسهم القيادية، والأسهم الكبيرة المُدارة جيدًا، وأيضا تلك المستفيدة من انخفاض قيمة العملة المحلية.



شملت قائمة الأسهم المذكورة البنك التجاري الدولي، وهيرمس القابضة، وسي آي كابيتال، ومجموعة طلعت مصطفى، والمصرية للاتصالات، والسويدي الكتريك،



وأيضا أوراسكوم كونستراكشون، وجهينة، والقابضة المصرية الكويتية، ومصر لإنتاج الأسمدة، وسيدي كرير للبتروكيماويات، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.

