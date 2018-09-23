5.2 مليار جنيه أرباحًا مستهدفة للقابضة للنقل وشركاتها التابعة

الشركة القابضة للنقل البحري والبري

مدحت إسماعيل:



تستهدف الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تحقيق أرباح صافية لها وشركاتها التابعة بنحو 5.2 مليار جنيه، خلال العام المالى الحالى، موزعة بواقع 1.4 مليار جنيه للقابضة، و3.8 مليار للشركات التابعة.



قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن شركته تستهدف تحقيق إيرادات قـدرها 1.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2018ـ2019، وتمثل حصتها فى أرباح شركاتها التابعة بنسبة نمو عن المحقق خلال 2016/2017 قدره 16 % وعن المستهدف لعام 2017/2018 بنسبة 66.2 %.



تستهدف الشركة القابضة تحقيق ربحاً صافى قدره 1.4 مليار جنيه، بنسبة نمو عن المحقق خلال عام 2016/2017 قدره 25 % وعن عام 2017/2018 بنسبة 75 %.



أضاف يوسف فى حواره مع “المال”، أن الشركات التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نشاط خلال عام 2018/2019 قدرها 12.4 مليار جنيه بنسبة نمو عن عام 2016/2017 قدره 40.2 % وعن المستهدف لعام 2017/2018 بنسبة 13.8 %، وصافى ربح لعام 2018/2019 بنحو 3.8 مليار جنيه بزيادة قدرها مليار جنيه عن المستهدف لعام 2017/2018 وبنسبة نمو 33.1 %.



أشار إلى أن مستهدفات الشركة القابضة وشركاتها التابعة، أخذت فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية من تحرير سعر الصرف واستقطاع جزء من الطاقة المتاحة لشركتى “ الإسكندرية ودمياط “ لتداول الحاويات والبضائع لتعميق وتدعيم الارصفة، لافتاً إلى إن “ القابضة”، إنتهجت سياسات مرنة لتطوير أداء الشركات مكنتها من استيعاب الآثار السلبية لتلك القرارات مع تحقيق معدلات نمو ملحوظة.



أوضح أن رفع أسعار المحروقات على الشركات التابعة للقابضة أثرت على الشركات التابعة خاصة شركات نقل الركاب والتى تراوحت بنسبة الزيادة فى التكلفة ما بين %25 إلى 40 % على حسب نشاط كل شركة، متابعاً أسعار المحروقات ترتبط إرتباطا طرديا مع الإستهلاك وزيادة حجم النشاط التجارى لشركات نقل الركاب وقيامها بخدمة عدد كبير من المواطنين.



تابع: “بلغت هذه الزيادات 72 مليون جنيه، تحملتها تلك الشركات، فى إطار الدور القومى لها تجاه قطاع عريض من الجماهير فى مختلف محافظات الجمهورية”.



كشف يوسف عن أن الشركة القابضة تستهدف ضخ استثمارات فى الشركات التابعة قدرها 294 مليون جنيه، موزعة بواقع 120 مليونًا لشركات النقل البحرى، و174 مليون جنيه لشركات النقل البرى، لمعاونة الشركات فى تحقيق مستهدفاتها وتطوير معداتها وزيادة المساحات التخزينية.



أكد يوسف أن إعادة النظر فى قيمة الاستثمارات والمبالغ المخصصة للشركة الهندسية لصناعة السيارات، فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء، على نقل الهندسية لصناعة السيارات، إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، مؤكداً أن الشركة القابضة مستمرة فى محاولة النهوض بالهندسية حتى يتم نقلها بشكل كامل.



قال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إنه تم تفعيل نشاط الاستثمار العقارى فى الشركات التابعة، والنشاط مكن على سبيل المثال شركات نقل الركاب من استهداف خطط استثمارية طموحة تعتمد على التمويل الذاتى فى إحلال وتجديد أسطول النقل، سواء عن طريق الشراء المباشر، أو الاستئجار التمويلى.



عن خطة إدارة الأصول التابعة، قال يوسف إن الشركة القابضة وشركاتها التابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام، ملتزمة بمراعاة الضوابط الواردة بقرار وزير قطاع الاعمال العام رقم ( 24 ) لسنة 2018 عند التصرف فى اصولها العقارية غير المستغلة عبر إجراء تقييم لها من خلال جهتين حكوميتين، من 3 جهات، وهم الهيئة العامة للخدمات الحكومية الهيئة المصرية العامة للمساحة، اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.



أوضح أن اللجان المشكلة بالجهات السابقة تقوم بالتقييم، ويتم مراعاة ألا يقل السعر الأساسى للبيع عن متوسط التقييمات المعدة من تلك الجهات.



أوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مجمع استثمارى رياضى اجتماعى على قطعة الارض المملوكة للشركة القابضة بجوار الموقف الجديد بالاسكندرية، بمساحة 58520 متر مربع، واستخدام اسم وشعار نادى سبورتنج والشركة القابضة، لافتاً إلى أنه مخطط إقامة مشروعات استثمارية مشتركة اخرى بين القابضة وسبورتنج الرياضى من جهة وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.



قال رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، إن التكلفة الاستثمارية للمشروعات التى تستهدفها الشركة القابضة ارتفعت، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة، لافتًا إلى أن هذا لم يؤثر على مضى الشركة القابضة فى تنفيذ مشروعاتها، طبقا لخطتها الإستراتيجية الموضوعة.



ذكر أن الشركة القابضة تنفذ مشروعاتها من خلال شراكات، وتتوزع التكلفة الاستثمارية بين الشركاء الفعليين والمحتملين للدخول مع القابضة فى تلك المشروعات، مشيراً إلى أن مصادر التمويل تتحدد طبقاً لدراسات الجدوى، ويكون جزءًا من التمويل ذاتياً والباقى من خلال مصادر خارجية.



أشار إلى أن هناك مشروع ضخم مستهدف تنفيذ بميناء الإسكندرية، ويتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بالميناء، لافتاً إلى أنه تم توقيع اتفاق إطارى بين الشركة القابضة وهيئة الميناء، وهيئة قناة السويس لتأسيس شركة مساهمة مصرية، يكون الغرض منها تصميم وإنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.



لفت إلى أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، وتتكون من مساهمات بواقع، ميناء الإسكندرية %34، وقناة السويس %33، والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى %33، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية المقدرة للمشروع 450 مليون دولار، وفترة زمنية للتنفيذ 3 أعوام.



ألمح يوسف، إلى أنه جارى الانتهاء من الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة، كما يتم استكمال باقى الإجراءات من خلال اللجنة المشتركة المشكلة بين الأطراف الثلاثة للتنسيق، وإعداد العقود اللازمة لمراحل المشروع، والإشراف على إعداد كراسة الشروط والمواصفات وإجراءات الطرح.



ذكر أنه مقرر تنفيذ مشروع إنشاء وادارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، على مساحة 700 ألف متر مربع، بأرصفة طولها 2000م وعمق 18م ومساحة إجمالية 910 آلاف متر مربع، للتوسع والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية للموانى المصرية وتحقيق أفضل أداء لخدمات الموانى.



تابع: “تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 800 مليون دولار، وتم الاتفاق على توقيع اتفاق إطارى بين هيئة ميناء دمياط، وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لتأسيس شركة، الغرض منها استكمال انشاء محطة الحاويات الثانية، وإدارة وتشغيل المحطة لمدة 30 عامًا وفقا لافضل المعايير والمعدلات العالمية الخاصة بانتاجية وتشغيل المحطة”.



كشف عن أن “القابضة للنقل البحرى والبري”، تستهدف تنفيذ حزمة مشروعات، منها تعميق وتكريك رصيف 96 بميناء الدخيلة الخاص بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، يستهدف تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بميناء الدخيلة ليصل العمق إلى 16 م حتى تتمكن الميناء من تلبية متطلبات الخطوط الملاحية المتعاملة مع المحطة.



أوضح أن المشروع يسهم فى زيادة حجم التداول وبالتالى زيادة العائد، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 450 مليون جنيه، وجارى العمل بالمرحلة الاولى بطول 400م ومتوقع الانتهاء منه خلال النصف الاول من العام المالى 2018/2019 واستكمال المرحلة الثانية فور الانتهاء من الأعمال الحالية.



تابع أنه من المشروعات أيضاً، تدعيم وتعميق أرصفة محطة الحاويات الحالية لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع (4،3،2،1)، ويستهدف التعميق والتدعيم أمام رصيف الحاويات بطول 1038م “ الارصفة أرقام 4،3،2،1 ـ وزيادة العمق من 14م إلى 17م بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة من الأجيال الحديثة، إضافة إلى رفع كفاءة التشغيل للشركة وتقوية مركزها التنافسى.



قال يوسف، إن التكلفة التقديرية تقدر بنحو 521 مليون جنيه، وينفذ المشروع على 3 مراحل لضمان استمرار تشغيل المحطة طوال فترة تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه تم ترسية أعمال التنفيذ على شركة بتروجيت، وجار تحديد موعد توقيع العقد بحضور وزيرى قطاع الاعمال العام، والبترول.



أوضح أنه جارى إعداد دراسة الجدوى لمشروع إنشاء المركز لوجيستى بشرق بورسعيد، موضحاً أن الهيئة الاقتصادية خصصت مساحة 100 فدان، بمنطقة شرق بورسعيد للشركة القابضة، بالمنطقة الخلفية لمحطة الحاويات الجديدة CT2 المزمع إنشاءها بميناء شرق بورسعيد، فى إطار المشروعات التنموية الجارى تنفيذها حاليا بمنطقة محور قناة السويس.



أوضح أن تكلفة المشروع المبدئية تقدر بنحو 100 مليون دولار، وإقامة مثل ذلك المشروع يساهم فى إقامة منظومة لوجيستية متكاملة، من خلال ربط وتكامل الأنشطة المختلفة بين الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، كونها تعمل فى أنشطة، المستودعات، والشحن وتفريغ، إضافة إلى نقل البضائع، والتوكيلات الملاحية، والتوريدات البحرية.



كشف عن أن هناك مفاوضات مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، لدخول الشركة القابضة كشريك فى مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد مع أحد الخطوط الملاحية أو المشغلين العالميين لمحطات الحاويات.



ردا على تفاصيل خطة الشركة القابضة لتحديد الشركات التى تنطبق عليها قواعد القيد بالبورصة، قال رئيس القابضة إن هناك شركات تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، مقيدة بالفعل بالبورصة المصرية واسهمها متداولة، لافتاً إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات لقيد أو إعادة قيد بعض الشركات التابعة للقابضة التى تنطبق عليها القرارات والقوانين المنظمة لذلك.

