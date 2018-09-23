السماك يؤسس شركة للملاحة بالتحالف مع خط «الهاباج» الألماني

■ نفى تقلص الأعمال بعد رحيل تحالف «الآليانس» إلى ميناء بيريل اليونانى



أمانى العزازي:



أعلن مروان السماك، رئيس مجلس إدارة شركة ميدليفنت للملاحة، ووكيل خط الهاباج لويد الألمانى فى مصر، عن تأسيس شركة «هاباج لويد إيجيبت شيبينج» وبدء أعمالها فى الموانئ المحلية منتصف أغسطس الماضي.



تقوم الشركة الجديدة بأعمال الوكالة الملاحية لسفن خط «الهاباج« الألمانى فى الموانئ، وتداول البضائع وأعمال التسويق للعملاء بشكل مباشر، واستخدام أنظمة وتكنولوجيا الخط الألماني.



لفت السماك إلى أن هيكل ملكية الكيان الجديد يتوزع بواقع %49 للخط الألمانى، و%51 للشريك المصرى، متمثلًا فى شخصه وفقاً لأحكام القانون رقم 1 لعام 1998، المنظم لإنشاء شركات الوكالة الملاحية، فيما تستمر وكالة ميدليفنت للملاحة فى تقديم خدمات الوكالة الملاحية الخاصة بعبور سفن الخط لقناة السويس.



ذكر أن الكيان الجديد يأتى فى الخطة التوسعية للخط الألمانى، بالسوق المحلية باعتباره من أكبر الخطوط الملاحية العاملة فى مصر، ويقدم الخط الألمانى 15 خدمة مباشرة، وغير مباشرة، من موانئ العالم إلى الموانئ المصرية، ويتصدر المرتبه الأولى بين الخطوط المتعاملة مع ميناء دمياط، وخدمات الترانزيت، بجانب أعمال بورسعيد، والسخنة، والإسكندرية.



قال إن الخط الألمانى منذ تأسيس الشركة بدأ خطة مميزة، لرفع كفاءة العاملين بمكاتبه عن طريق التدريب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، بهدف تحسين جودة الأداء، والخدمات المقدمة لعملائه فى مصر.



يذكر أن هاباج لويد، شركة نقل متعددة الجنسيات، مقرها ألمانيا، وتتكون من خط شحن حاويات الذى يمتلك بدوره شركات تابعة أخرى مثل هاباج لويد كروزرز، وتأسست الشركة الأم 1970، باندماج شركتين ألمانيتين للنقل البحرى.



نفى السماك تقلص حجم أعمال خط الهاباج لويد فى مصر، بعد رحيل تحالف الآليانس «كى لاين يانج مينج» إلى ميناء بيريه اليونانى، باعتباره أحد خطوط التحالف، مؤكدا زيادة حجم أعماله فى تداول البضائع، وحجم الخدمات بالموانئ المصرية، فيما اتجه الخط إلى تغيير نوع الخدمه، لافتا إلى أن حرص الخط بنفسه على التواجد من خلال شركة جديدة، داخل مصر، يؤكد أهمية موقع مصر الجغرافى وأهمية المشروعات البحرية واللوجستية التى تنفذها الدولة حاليا، لا سيما المشروع القومى لتنمية منطقة قناة السويس.